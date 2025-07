Avatar: Fuoco e cenere, nel nuovo trailer entra in azione la villain Varang

Dopo molta attesa è arrivato online il nuovo trailer del film Avatar: Fuoco e cenere, che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre.

Le spettacolari immagini mostrano i nuovi personaggi al centro della saga creata da James Cameron, come la villain Varang, e molte scene d'azione, scontri e momenti tragici.

Le nuove immagini di Avatar: Fuoco e cenere

Nel terzo film della saga gli spettatori torneranno su Pandora e faranno la conoscenza di un nuovo clan, guidato da Varang, il personaggio interpretato da Oona Chaplin che era stato anticipato da alcune immagini ufficiali condivise negli ultimi giorni.

Nel trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, inizialmente mostrato solo nelle sale cinematografiche, che è stato ora condiviso online si possono vedere le prime sequenze con al centro il personaggio, legato al fuoco, e degli spettacolari scontri che avverranno in aria e coinvolgeranno anche altri elementi naturali.

Ecco il video:

Cosa racconterà il terzo film della saga

I fan di Avatar, l'ambiziosa opera cinematografica ideata dal regista James Cameron, stanno attendendo dal 2022 la continuazione della storia che proseguirà poo con un quarto e un quinto capitolo in arrivo nel 2029 e nel 2031.

Avatar: Fuoco e Cenere riporterà il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con al centro il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (interpretata dal premio Oscar Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Nel cast del film diretto da Cameron ci saranno inoltre alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.