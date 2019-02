Avatar: James Cameron parla dei possibili titoli dei sequel

Avatar ritornerà sul grande schermo con quattro sequel che verranno distribuiti nelle sale fino al dicembre 2025 e il regista James Cameron ha commentato le indiscrezioni riguardanti i titoli dei vari capitoli apparse online qualche settimana fa.

BBC News aveva infatti rivelato a novembre che i lungometraggi dovrebbero essere Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider e Avatar: The Quest for Eywa.

Il filmmaker, promuovendo Alita: Battle Angel, oggi ha spiegato: "Non posso confermare o smentire quelle voci. Vi dirò questo: quei titoli sono tra quelli che stiamo valutando. Nessuna decisione finale è stata però presa".

Cameron dovrebbe giungere alla scelta definitiva in collaborazione con i responsabili della Disney dopo l'acquisizione da parte dello studio di 20th Century Fox.

Il primo sequel, se il titolo venisse confermato, potrebbe esplorare i mondi che si trovano sotto la superficie del mare e arriverà nelle sale il 18 dicembre 2020.

Avatar era riuscito a incassare 2.8 miliardi di dollari in tutto il mondo e nel cast ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet, Edie Falco e Oona Chaplin.

Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.

Le date previste per la distribuzione nei cinema americani dei prossimi capitoli della saga sono 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025.