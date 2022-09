Avatar: James Cameron è stato ispirato da Madonna

Non si smette mai di imparare: James Cameron, regista di Avatar, ha rivelato di essere stato ispirato dal posizionamento del microfono di Madonna durante un suo concerto; grazie a quello si è trovato a riflettere sul concetto di rimanere vicino agli attori durante le sequenze d'azione, divenute cruciali nel primo film.

Un bel primo piano di una sorpresa Neytiri in una sequenza del film Avatar

A questo proposito, il produttore Jon Landau ha affermato durante un'intervista per il New York Times: "Se Madonna può saltare in giro con un microfono in faccia e fare un'ottima performance, abbiamo pensato, 'Rimpiazziamo quel microfono con una videocamera'. Quella videocamera rimane con l'attore mentre registriamo la performance, e mentre non usiamo proprio quell'immagine, la diamo al team degli effetti visivi, e la ricostruiranno frame per frame, quasi poro per poro".

Cameron e Landau hanno fatto spesso ricorso a processi ispirati dall'industria dei concerti, e la tecnica di Madonna era perfetta da replicare nel grande schermo grazie a una piccola videocamera quadrata posizionata di fronte alla bocca del cast di Avatar. Questa registrava quindi le loro espressioni facciali, in modo da rendere gli effetti speciali più realistici possibili.

Anche durante la produzione di Avatar: La via dell'acqua, sequel del primo film in uscita nelle sale il 16 dicembre, sono state utilizzate tecniche innovative, come l'immersione di Kate Winslet per diversi minuti in modo da filmare le scene sott'acqua.