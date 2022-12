Avatar, James Cameron ha girato i sequel back-to-back per "evitare l'effetto Stranger Things"

James Cameron ha spiegato di aver girato i sequel di Avatar in contemporanea per evitare l'effetto Stranger Things, coniando così una nuova espressione per descrivere l'inevitabile crescita degli attori bambini.

Trinity Jo-Li Bliss aveva 7 anni quando è stata scelta per il ruolo di Tuk ee ora ha 13 anni, mentre il 18enne Jack Champion, che interpreta Spider, aveva 12 anni ed è cresciuto rapidamente. Per questo motivo, Cameron ha rivelato a EW di aver girato il secondo, terzo e la prima parte del quarto Avatar back-to-back.

Avatar: La via dell'acqua, la famiglia di Jake & Neytiri

"Altrimenti, ottieni - adoro Stranger Things, non fraintendetemi - ma ottieni l'effetto Stranger Things in cui dovrebbero essere ancora al liceo, ma dimostrano 27 anni. Va bene, sospendiamo l'incredulità, amiamo i personaggi, ma fino a un certo punto."

Avatar: La via dell'acqua vede il ritorno di Sam Worthington e Zoe Saldaña nei ruoli di Jake Sully e Neytiri, ora genitori di quattro figli, che sono costretti a combattere per proteggere la loro dimora quando ricompare una minaccia familiare. Anche se girare tre film contemporaneamente sembra scoraggiante, Zoe Saldaña afferma che è stata un'impresa meritevole:

"Abbiamo letto insieme il copione, abbiamo discusso ampiamente di dove eravamo, abbiamo definito quei ritmi che distinguevano i sequel. Dal punto in cui mi trovavo, non ho mai sentito che fosse scomodo o altro, ma questo ha solo a che fare con la quantità di tempo che abbiamo impiegato per prepararci."

Avatar: La via dell'acqua, Kate Winslet ha registrato la sua reazione dopo l'apnea subacquea: "Sono morta?"

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.