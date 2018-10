Avatar: James Cameron sta girando Avatar 4 e 5

Passano gli anni e il frutto del lavoro di James Cameron sul sequel di Avatar ancora non è emerso. Dopo il successo del primo mirabolante capitolo, Cameron si è spostato in Nuova Zelanda per preparare la sua imponente saga. Sono quattro i film in preparazione e anche se non ne abbiamo visto neppure uno, oggi scopriamo che il regista è attualmente impegnato nella lavorazione di Avatar 4 e Avatar 5.

Nel corso di una recente intervista, la star di Avatar Sigourney Weaver ha rivelato di aver già concluso le riprese di Avatar 2 e Avatar 3 e di essere già impegnata con Avatar 4 e Avatar 5. La risposta è arrivata quando è stato chiesto alla Weaver della sorte toccata al sequel di Alien che avrebbe dovuto dirigere Neill Blomkamp: "Avevamo quasi iniziato quando sono stata chiamata da James Cameron. Nel tempo che Fox ha accantonato il progetto, Neill ha trovato talmente tanti lavori che avremmo dovuto aspettare a lungo. Adesso sto girando Avatar 4 e 5. Adoro lavorare con Neill e credo che avrebbe fatto un lavoro fantastico, anche James Cameron crede che sia una grande idea, così non si sa mai. Adesso però credo che Neill stia sviluppando tre differenti progetti".

Da quanto ne sappiamo, i sequel di Avatar verranno girati con alcune delle tecnologie di motion capture più avanzate, lo sviluppo degli effetti speciali a cui Cameron ha lavorato sarà mirabolante. Quando arriveranno i sequel al cinema? Al momento l'uscita di Avatar 2 è fissata per il 18 dicembre 2020. Di conseguenza dovremmo vedere Avatar 4 e 5 negli inverni 2024 e 2025.

