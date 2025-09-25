Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo trailer italiano annuncia una minaccia senza precedenti per Pandora

20th Century Fox Italia ha pubblicato il nuovo trailer doppiato in italiano di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di Avatar creata da James Cameron, previsto in uscita il 17 dicembre.

Il primo capitolo uscì nel 2009 e diventò ben presto il film con il maggior incasso di tutti i tempi al box-office mondiale, detenendo ancora il record con 2,9 miliardi di dollari.

Il nuovo trailer in italiano di Avatar: Fuoco e Cenere

Il trailer mostra l'atteso ritorno di Jake Sully (Sam Worthington) e della sua famiglia, che si ritrovano questa volta a battersi con una tribù nemica Na'Vi sul pianeta di Pandora.

Dopo il successo di Avatar alla fine degli anni '10 del ventunesimo secolo, James Cameron ha portato nelle sale il sequel, Avatar: La via dell'acqua, uscito nel 2022 e con 2,3 miliardi di dollari al box-office, superando Titanic al terzo posto dei film con il maggior incasso di sempre, dietro al solo Avatar e Avengers: Endgame (2,7 miliardi di dollari).

Concept art di Avatar: Fuoco e Cenere

La carriera di James Cameron dal 2000 in poi

Dopo il successo planetario di Titanic nel 1997, James Cameron dal 2000 in poi si è dedicato alla concretizzazione del suo progetto ambizioso a lungo termine: Avatar.

A parte i documentari, i film di Avatar sono stati gli unici che Cameron ha realizzato nel ventunesimo secolo, iniziando a lavorarci già dagli anni '90 ma ha dovuto aspettare almeno un decennio prima di poter pensare di realizzarlo davvero grazie all'evoluzione della tecnologia. Gli effetti speciali del film sono curati da Weta Workshop, con tecnologie all'avanguardia nel campo della motion capture e della CGI.

Un quarto film di Avatar uscirà nel 2029 e il quinto nel 2031.