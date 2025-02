Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il primo sguardo al personaggio di David Thewlis, il Na'vi Peylak

Avatar: Fuoco e Cenere esplorerà ancora una volta aree inedite di Pandora. Oltre all'ostile Clan della Cenere, i Mangkwan, Jake e Neytiri incontreranno i misteriosi Mercanti del Vento, il Clan Tlalim.

Secondo Empire, si tratta di un gruppo di Na'vi che "attraversano la luna lussureggiante su gigantesche creature simili a meduse". La star di Wonder Woman, David Thewlis interpreterà il loro leader, Peylak. "Sono allegri, felici, colorati", dice del gruppo la costumista di Avatar: Fuoco e Cenere, L. Scott. "E quando arrivano nel nostro film, tutti sono entusiasti di vederli. È come se il circo fosse in città".

Avatar: Fuoco e Cenere, ecco un primo sguardo ad uno dei nuovi personaggi

Avatar: Fuoco e cenere - concept art del nuovo sequel

La costumista di Avatar: Fuoco e Cenere ha continuato sottolineando le peculiarità del vestiario dei "commercianti del vento":

"In origine il mantello era un po' più robusto, un po' più rustico", ha continuato la Scott, condividendo un primo sguardo a Peylak che potete vedere qui sotto. "Ma con lo sviluppo di tutti i clan, James Cameron ha detto: 'Non credo che sia abbastanza grandioso'. Così sono tornata indietro e l'ho reinventato. Il modo in cui si comporta, ha un'ottima postura. È assolutamente stupefacente nel film".

Tuttavia, in Avatar: Fuoco e cenere non esploreremo solo nuovi lati dei Na'vi. La malvagia RDA continuerà a evolversi, con il debutto di una Factory Ship, dall'aspetto formidabile evidenziata in altre concept art del terzo film della saga.

Il production designer Ben Procter la descrive come una piattaforma petrolifera mobile progettata per catturare e trattare i tulkun su scala industriale e aggiunge: "Da questi veicoli uscirà un esercito e tutto ciò porterà a una guerra". Alla fine di Avatar 3, vedremo qualcosa di una scala, in termini di conflitto, che non abbiamo mai visto prima".

EXCLUSIVE ????



Meet Peylak, chieftain of the Wind Traders in #Avatar: Fire And Ash, played by David Thewlis.



"He's absolutely stunning in the movie," costume designer Deborah L. Scott tells Empire.



READ MORE: https://t.co/SHgxBMqYKX pic.twitter.com/12SSB69hdh — Empire (@empiremagazine) February 7, 2025

Avatar: Fuoco e cenere è stato girato in parallelo con Avatar: La via dell'acqua del 2022; mentre il piano originale di Cameron prevedeva che fossero un unico film, ha deciso che c'era troppo materiale e ha ampliato la storia attraverso le parti due e tre (è in fase di sviluppo anche un quarto capitolo).

Nel trequel, Jake e Neytiri incontreranno il "Popolo delle Ceneri", un nuovo clan di Na'vi, ma questo è tutto ciò che abbiamo in termini di dettagli ufficiali sulla trama.

Avatar: Fuoco e cenere - un'immagine del sequel

Oona Chaplin (Game of Thrones) interpreta il leader del Popolo delle Ceneri, Varang. Anche David Thewlis e Michelle Yeoh si uniscono al cast, insieme alle star di ritorno Sam Worthington, Zeo Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao. Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver hanno scritto Avatar: Fuoco e Cenere e il film uscirà nelle sale il 19 dicembre.