Avatar: Fuoco e cenere, il nuovo poster dedicato alla villain Varang

Il film Avatar: Fuoco e cenere arriverà nei cinema italiani il 17 dicembre e, nelle sale, è ora possibile vedere il nuovo trailer prima delle proiezioni del film Marvel I Fantastici 4: Gli inizi.

Nell'attesa è stato inoltre condiviso un poster che ritrae la villain della storia Varang.

La villain di Avatar 3

I fan della saga ideata dal regista James Cameron stanno attendendo dal 2022 la continuazione della storia che, dopo Avatar: Fuoco e Cenere, proseguirà con un quarto e un quinto capitolo in arrivo nel 2029 e nel 2031.

Varang, nel lungometraggio che debutterà nelle sale a dicembre, è interpretata da Oona Chaplin. Il personaggio è la leader di un nuovo clan che verrà introdotto nell'universo di Pandora nel terzo film.

Cameron ha anticipato che il gruppo ha affrontato una grande difficoltà e Varang sarà disposta a tutto per la propria gente, persino a fare qualcosa che si può considerare 'malvagio'. Il personaggio contribuirà inoltre ad andare oltre lo schema narrativo dei precedenti capitoli della saga in cui si mostravano gli umani come cattivi e i Na'vi come buoni, creando maggiori sfumature nel racconto.

Cosa racconterà il nuovo capitolo della saga

Avatar: Fuoco e Cenere riporterà il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (interpretata dal premio Oscar Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Nel cast del film diretto da Cameron ci saranno inoltre alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.