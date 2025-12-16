Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron ha inviato ai cinema istruzioni rigorose sulla proiezione

Il cineasta non vuole lasciare niente al caso e per offrire agli spettatori la miglior esperienza possibile ha inviato perfino una tabella con informazioni su audio e inquadratura.

James Cameron ha inviato una lettera firmata personalmente ai cinema che proietteranno Avatar: Fuoco e Cenere contenente istruzioni rigorose per la proiezione.

In una nota che si apre con la scritta "Gentile proiezionista", Cameron ha specificato a cosa i tecnici dovrebbero prestare attenzione durante la proiezione del film. "Nel DCP sono inclusi un file di specifiche di proiezione e una tabella per l'inquadratura, con informazioni cruciali su livelli di luce, configurazione audio, inquadratura corretta, ecc.", si legge.

"Per favore, esaminatela e assicuratevi che i vostri sistemi audio e video siano calibrati e pronti all'uso. Ho mixato personalmente il film in modo responsabile, in modo che sia riprodotto alla perfezione, con la massima dinamica tra le scene di dialogo tranquille e le scene d'azione più intense, allo standard di riferimento 7.0 - per favore, non impostatelo a un livello inferiore!" chiede il regista prima di concludere "Siete l'ultimo, ma fondamentale, membro del nostro team che influenzerà il modo in cui gli spettatori vivranno Avatar: Fuoco e Cenere. Grazie ancora per la vostra dedizione!"

Il perfezionista James Cameron

Maniaco della perfezione e dedito allo sviluppo delle tecnologie più sofisticate per raccontare le sue storie in modo altamente spettacolare, James Cameron torna nel mondo di Avatar con Fuoco e Cenere, che vede Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) affrontare una nuova minaccia: i Magkwan, anche noti come Popolo della Cenere, e la lora violenta leader Varang (Oona Chaplin), che si è alleata con il nemico di Jake, il Colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang).

Alcune delle scelte tecniche del franchise, come l'uso di un frame rate elevato, continuano a essere oggetto di critiche, ma Cameron ha recentemente risposto in modo diretto. "Penso che 2,3 miliardi di dollari dimostrino che potreste sbagliarvi", ha detto. "Beh, questa è la tesi dell'autorità. Ma la tesi dell'arte è: mi piace, ed è il mio film".

Le prime reazioni ad Avatar: Fuoco e Cenere, per lo più positive, darebbero ragione al regista. Chris Bumbray di JoBlo ha commentato: "Avatar: Fuoco e Cenere è ovviamente un film da vedere assolutamente in IMAX 3D. Come La Via dell'Acqua, è incredibilmente coinvolgente. Penso che sia un piccolo passo indietro rispetto al precedente, ma le oltre tre ore di durata passano veloci e sono sempre pronto per un altro viaggio a Pandora".