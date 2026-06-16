Avatar: Fuoco e Cenere è grande spettacolo epico anche in homevideo

Quasi 3 miliardi di dollari per il film del 2009, oltre 2.3 per il sequel del 2022, quasi 1.5 anche per il terzo film Avatar: Fuoco e Cenere. Un vero e proprio fenomeno globale che ha rappresentato l'evento cinematografico del nuovo millennio, quello a cui non poter mancare, da guardare e riguardare: non è un mistero, infatti, che parte dell'incasso sia legato alla voglia di tornare in quel mondo, di reimmergerci e perderci nel mondo di Pandora, che di film in film si fa sempre più ricco e vario.

Un desiderio di Pandora che l'uscita in homevideo asseconda e soddisfa: dal 3 giugno, grazie a Eagle Pictures, le diverse edizioni di Avatar: Fuoco e Cenere sono finalmente disponibili (con la steelbook in arrivo invece il 18 giugno), ma non va trascurato il cofanetto con i tre film per completare la collezione. Tra l'altro le edizioni BD e 4K/Steelbook contengono un disco aggiuntivo di contenuti extra. Edizioni che potete trovare su Film & More.

Una saga che ha segnato l'immaginario popolare

Una scena del terzo film di James Cameron

Quello che sin dal 2009 ha colpito della saga di Avatar è l'incredibile impatto immaginifico dettato dalla visione di James Cameron, dalla sua cifra stilistica e dalla sua capacità di trasmettere emozioni in modo diretto e immediato, ma amplificato dal comparto tecnico che ha saputo tradurre alla perfezione, e in modo rivoluzionario sin dal primo capitolo della saga, un mondo altro rispetto al nostro, con le sue regole, le sue popolazioni e relative culture, la sua flora e fauna uniche. Non è un caso che anche il terzo film, Fuoco e Cenere, abbia conquistato il meritatissimo premio Oscar per gli effetti visivi per le tecnologie rivoluzionarie usate.

Una delle protagoniste della storia

Una rivoluzione che è stata anche culturale, che ha confermato la capacità del regista di Titanic di creare veri e propri eventi cinematografici, anticipando e incarnando quel desiderio di unicità che il pubblico sta cercando negli ultimi anni quando sceglie di andare al cinema. Avatar è grande evento epico che ha saputo conquistare cuori e sogni degli spettatori. E continua a farlo.

L'epica di Pandora comodamente da casa

È anche per questo che era così atteso l'arrivo del terzo capitolo in homevideo, perché la sua natura di evento allunga i tempi tra la fruizione cinematografica e quella in piattaforma e c'è voglia di tornare a solcare i cieli di Pandora a cavallo degli Ikran, di immergersi nei mari che abbiamo scoperto dal secondo capitolo in avanti, di lasciarci affascinare dalla purezza della cultura Na'vi. Ma c'è anche la voglia di possedere il film, averlo nella propria collezione, per poterlo guardare a piacimento e concentrarsi sull'incredibile livello di dettaglio della costruzione ambientale e visiva pensata da James Cameron.

Una scena suggestiva di Avatar: Fuoco e Cenere

Ed è un vantaggio che ci siano più edizioni, dall'iper dettaglio del 4K Ultra HD al Blu-ray, senza trascurare quegli utenti che hanno ancora bisogno del DVD per potersi dedicare ai propri titoli preferiti. L'edizione 4K UHD, in particolare, si presenta con un'elegante slipcover e ben tre dischi all'interno: uno con il film in versione 4K, il secondo con il film in blu-ray HD e il terzo disco bonus interamente dedicato agli extra. Inutile dire che per un titolo del genere ci si sia concentrati sul top della qualità anche sul fronte audio, con la presenza di Dolby Vision per il video e Dolby Atmos per il sonoro, che assicura il meglio agli appassionati di homevideo che hanno il loro angolo di cinema a casa.

Un viaggio nel dietro le quinte

Ma all'aldilà dell'eccellente qualità tecnica, del video mozzafiato e di un audio a dir poco travolgente, dove l'edizione spacca davvero è nella quantità e nella qualità degli extra, ai quali come detto è dedicato un intero disco con oltre tre ore e mezzo di materiale. La parte del leone la fa il lungo documentario Accendere la scintilla: Dietro le quinte di Avatar: Fuoco e cenere, che dura poco meno di tre ore ed è diviso in tredici parti (Scrivere i sequel, Il design di Pandora, Il design della RDA, Le donne di Pandora, Varang e i Mangkwan, L'interpretazione, Gli stunt, Montaggio e telecamera virtuale, La Wētā FX, Ilm, La colonna sonora, L'arte de l'impatto del 3D, Casa in Nuova Zelanda). Si tratta di un documentario incredibilmente approfondito che copre praticamente ogni aspetto della produzione, dalla sceneggiatura alla scenografia, dai personaggi alla produzione, alla post-produzione e altro.

Lo splendore del mondo di Pandora

Il contributo offre inoltre uno sguardo assolutamente affascinante sui primi progetti abbandonati e oltre alle tipiche interviste e ai filmati inediti, è presente una grande quantità di splendidi esempi di concept art utilizzati per la progettazione. Da segnalare soprattutto il focus sul design dei Mercanti del Vento e del Popolo delle Ceneri curato da Dylan Cole, gli approfondimenti preziosi sulla motion capture e il lavoro della Wētā FX con la telecamera virtuale, lo speciale su Varang di Oona Chaplin e il ruolo delle donne guerriere di Pandora, nonché la parte dedicata alla musica con il lavoro di Simon Franglen e il brano Dream as One di Miley Cyrus che ha accompagnato l'uscita del film al cinema.

Ma oltre al monumentale documentario c'è ancora altro. Troviamo infatti Tributo a Jon Landau, un toccante omaggio di quasi 22 minuti che vede Bob Iger e altri ricordare il produttore scomparso nel 2024. A seguire L'orientamento della RDA, un contributo diviso in due parti (totale circa 14 minuti) con un tutorial di lezioni di lingua Na'vi e un briefing di intelligence su Pandora. A chiudere un'ultima sezione che contiene il video musicale Dream As One e due trailer cinematografici. Insomma un reparto extra sontuoso che rappresenta un doveroso approfondimento per un film che ha caratteristiche uniche nel panorama cinematografico contemporaneo, per come costruisce un mondo dal nulla e lo rende non solo credibile ma reale in tutto e per tutto.

Tutta la saga di Avatar a disposizione

Ma tornare a Pandora soltanto per rivivere il terzo film della saga di Avatar potrebbe non essere sufficiente per tanti amanti di questo universo narrativo, così è giusto segnalare anche il cofanetto con i tre film della saga, anche questo disponibile nei diversi formati 4K, Blu-ray e DVD, ma anche nella splendida Avatar: 3 Movie Ultimate Collection - Premium Edition esclusiva di Film&More che prevede per ogni film anche un libro esclusivo di immagini e still ufficiali.

Una scena di grande impatto visivo del terzo Avatar

Oggetti da collezione che solleticano la passione degli appassionati e soddisfano quella voglia di far proprie le opere che accendono quel fuoco interiore. Come il grande cinema, da oltre un secolo, riesce a fare. Anche a casa.