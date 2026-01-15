Avatar: Fuoco e Cenere segna un nuovo record, ma non c'è nulla da festeggiare

Dopo aver comunque superato il traguardo del miliardo di dollari al box-office internazionale, il terzo film della saga sta per inaugurare un trend negativo che non era accaduto con i due film precedenti

Nonostante Avatar: Fuoco e Cenere abbia fatto faville al box-office, debuttando in prima posizione in diversi paesi del mondo e superando il traguardo del miliardo di dollari in pochissimo tempo, il film inaugurerà anche un trend negativo per la saga.

La pellicola di James Cameron dovrebbe incassare tra i 12 e i 14 milioni di dollari nel weekend di quattro giorni dedicato al Martin Luther King Day nelle sale americane. Tuttavia, il sequel horror 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa dovrebbe debuttare con un incasso compreso tra i 20 e i 22 milioni di dollari nello stesso periodo, un totale che dovrebbe consentirgli di diventare il primo film a scalzare Avatar dalla vetta della classifica nazionale.

Ciò significherebbe che il primo posto di Fuoco e Cenere nelle sale terminerà solamente dopo quattro weekend, non raggiungendo i sette weekend consecutivi che entrambi i precedenti film di Avatar avevano trascorso in cima alla classifica nazionale durante le rispettive distribuzioni.

Avatar: Fuoco e Cenere, una scena del film

Avatar: Fuoco e Cenere non arriverà a 2 miliardi di incasso

Questo è uno dei tanti segnali che indicano che il terzo film della saga sta rallentando molto più rapidamente dei suoi predecessori, il che mette in dubbio la sua capacità di superare il traguardo dei 2 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Questo è qualcosa che entrambi i film originali avevano fatto nel loro percorso verso il primo e il terzo posto nella classifica dei film di maggior incasso di tutti i tempi, rispettivamente.

Indipendentemente da ciò, Avatar: Fuoco e Cenere è da considerarsi comunque un successo. Ha già incassato più di 1,32 miliardi di dollari in tutto il mondo e attualmente è al 29° posto nella classifica dei film di maggior incasso di tutti i tempi.

Michelle Yeoh con il premio Oscar per Everything Everywhere All at Once

Avatar 4 dà il benvenuto a un'attrice Premio Oscar nel cast

Intervistato recentemente da un canale televisivo giapponese, James Cameron ha confermato che l'attrice Premio Oscar Michelle Yeoh sarà tra i protagonisti del quarto lungometraggio di Avatar, di cui ancora non si conoscono le tempistiche delle riprese.

Infatti, nonostante abbia confermato la presenza di Yeoh, il regista e produttore ha avvertito i fan, specificando come non esista ancora la certezza della produzione di un quarto capitolo della saga, come aveva già ricordato poco tempo fa.