Avatar: Fuoco e Cenere, il film di James Cameron nelle sale ha una scena post-credits?

Il terzo capitolo della saga fantascientifica di Cameron è finalmente nelle sale di tutto il mondo, così possiamo scoprire insieme se alla fine della storia è presente o meno una scena post-credits

Avatar: Fuoco e Cenere vanta una durata mastodontica di 197 minuti (ovvero 3 ore e 17 minuti), che lo rende il capitolo più lungo della saga diretta da James Cameron fino ad oggi.

Quando inizieranno a scorrere i titoli di coda, siamo sicuri che molti di voi avranno voglia di fare una sosta al bagno, ma varrà la pena restare seduti per vedere qualcosa in più? La saga di Avatar non è nota per includere scene extra, anche se la riedizione di Avatar: La via dell'acqua uscita la scorsa estate includeva una clip di Fuoco e Cenere.

Cameron ha già girato alcune scene per Avatar 4 e, sebbene sia stato evasivo riguardo al ritorno alla regia del prossimo capitolo, è impossibile che la Disney lasci da parte un franchise che finora si è rivelato così redditizio.

Avatar: Fuoco e Cenere

Alla fine del film è presente una scena extra?

Avatar 4 sarà anche in lavorazione, ma no, Avatar: Fuoco e Cenere non ha una scena a metà o dopo i titoli di coda. Anche se non ci sono scene extra alla fine del film, potete sempre rimanere per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente per realizzare questo terzo capitolo.

Durante una recente intervista all'Hollywood Reporter, Cameron ha risposto a coloro che hanno criticato la sua decisione di dedicare una parte così importante della sua carriera al franchise di Avatar: "Mi sento realizzato come artista", ha spiegato il regista. "E quando [quei fan critici] diventeranno registi, potranno prendere questo tipo di decisioni da soli... o semplicemente starne fuori, cazzo".

"È una mia decisione, non vostra. È come dire: 'Cavolo, vorrei che non fosse sposata con lo stesso uomo da così tanto tempo'", ha aggiunto Cameron. "Non sono affari vostri". Nonostante ciò, sembra sempre più probabile che il prossimo progetto di Cameron sarà un reboot di Terminator.

Avatar: Fuoco e Cenere

James Cameron sa già come finirà la storia di Avatar

Confermando di aver già "scritto" il resto della storia del franchise, Cameron ha dichiarato a Deadline che "[bisogna] considerarlo quasi come un adattamento di romanzi già esistenti".

Il regista ha aggiunto: "Nella mia mente, il processo era proprio questo. Erano sceneggiature, ma le ho scritte in forma molto romanzesca. E penso che sia importante dire al pubblico: 'Ok, non vi lancerete da un precipizio. Frodo non salirà sulla barca e non remerà fino a metà strada verso Mordor'. Capite cosa intendo? È come dire: 'No, questa storia arriva a una conclusione. Finisce'".