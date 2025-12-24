Avatar: Fuoco e Cenere, il cameo di Govinda, star di Bollywood, diventa virale... Ma è realizzato con l'IA

Sui social sono stati condivisi video e alcune immagini dell'apparizione dell'attore nella saga, contenuti creati per ironizzare su alcune sue strane dichiarazioni.

Govinda, la star di Bollywood, è protagonista di alcuni video diventati virali in cui appare in versione Na'vi, ma l'attore non ha mai recitato in Avatar: Fuoco e cenere, il nuovo capitolo della saga di James Cameron.

I filmati, infatti, sono stati realizzati con l'intelligenza artificiale, ingannando moltissimi fan e utenti dei social media.

I contenuti virali online

Nelle clip condivise online Govinda appare in una scena insieme a Jake Sully, il protagonista della saga di Avatar interpretato da Sam Worthington. Un'immagine diventata virale lo mostra persino sul grande schermo mentre ci sono gli spettatori seduti in sala per assistere a una proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere (di cui potete leggere la nostra recensione).

Successivamente sono emersi altri video, sempre più assurdi, con sequenze di battaglia e in versione parodia della saga sci-fi.

A confondere ancora di più gli spettatori sono stati i commenti ai post, con persone che hanno espresso, ironicamente, la loro sorpresa nell'aver assistito al cameo o sostenendo di essere stati emozionati dall'apparizione di Govinda sullo schermo.

L'origine dei video

A dare il via al bizzarro trend sui social è stata un'intervista in cui l'attore, intervistato da Mukesh Khanna, sosteneva di aver rifiutato una parte in Avatar perché non era convinto che fosse una buona idea per un progetto cinematografico.

La star di Bollywood ha raccontato: "Me lo ricordo perché è stato doloroso. Avevo incontrato un Sardarji in America e gli avevo dato un'idea di business per lavorare nel settore dei dolci e del cibo. Alcuni anni dopo ha detto che l'idea gli aveva permesso di avere successo e che gli aveva permesso di conoscere James Cameron. Mi ha chiesto di girare un film con James, quindi li ho invitati a cena per discuterne".

Govinda ha quindi aggiunto che gli era stato proposto un ruolo in Avatar, ma di aver trovato l'idea poco convincente, aggiungendo poi: "Ha detto che le riprese sarebbero durate 410 giorni. Avevo risposto che andava bene, ma se avessi dovuto dipingere il mio corpo sarei finito in ospedale!".

Le sue dichiarazioni erano state smentite anche dalla moglie, Sunita Ahuja, ma questo non ha impedito agli utenti online di creare video e meme per ironizzare sull'ipotesi di un suo coinvolgimento nella saga.