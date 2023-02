Avatar Experience: il franchise di James Cameron arriva a Disneyland, conferma Bob Iger

Nella stessa conferenza in cui Bob Iger, attuale CEO di Disney, ha parlato degli utili della compagnia e dei futuri licenziamenti, ha anche rivelato che il franchise di Avatar, creato da James Cameron, approderà a Disneyland. In base a quanto riportato da Deadline, sembra che questo particolare progetto sia stato denominato: Avatar Experience.

Per adesso non ci sono ancora dettagli in merito all'Avatar Experience. Non sappiamo di che tipo di attrazione si tratti. Sarà una montagna russa o qualcosa strettamente connesso all'immersione? La parola Experience potrebbe, forse, dare un indizio in più, anche se per ora si possono fare solo ipotesi.

Curiosamente questo annuncio arriva proprio mentre Avatar: La via dell'acqua ha raggiunto i 2.2 miliardi di dollari al botteghino, proseguendo la sua ascesa nell'Olimpo dei film più fruttuosi della storia.

Sempre durante la conferenza (tramite il Daily Mail) Iger ha confermato che Avatar è ora un "franchise principale" per Disney, aggiungendo che il suo successo si svilupperà toccando diverse attività. Vi ricordiamo che al momento James Cameron non sta solamente raccogliendo i frutti del suo sequel, puntando già agli episodi successivi attualmente in programma e in corso d'opera, con Avatar 3 previsto per il 21 dicembre 2024, Avatar 4 per il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 in arrivo il 16 dicembre 2028.