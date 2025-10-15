Avatar: Disney+ svela la data di uscita del documentario sulla saga di James Cameron

Disney+ ha annunciato l'arrivo di un documentario sul making of di Avatar che mostrerà il dietro le quinte della realizzazione della saga ideata da James Cameron.

Il progetto, composto da due episodi, debutterà in streaming negli Stati Uniti il 7 novembre (per ora non è stata confermata l'uscita in streaming sulla piattaforma in Italia).

Cosa mostrerà il documentario

Fire and Water: Making the Avatar Films permetterà di vedere il lavoro sul set degli ambiziosi e spettacolari lungometraggi grazie a immagini esclusive girate durante la lavorazione di Avatar: La via dell'acqua e Avatar: Fuoco e Cenere, di cui potete leggere l'analisi del trailer.

Il documentario proporrà dietro le quinte e interviste con il cast e i filmmaker, tra cui il regista James Cameron, il produttore Jon Landau, e le star Sam Worthington, Zoe Saldana e Kate Winslet.

Alla regia è stato impegnato Thomas C. Grane, mentre nel team della produzione ci sono Cameron e Rae Sanchini.

Le anticipazioni sul documentario

Nel trailer si vede il regista mentre dichiara: "Lasciatemi dire un piccolo segreto: per quanto usiamo i computer e la tecnologia, Avatar è realizzata da un team di persone incredibilmente talentuose che portano in vita ogni espressione, ogni emozione e l'intero mondo".

Sul set si utilizza infatti la motion capture per trasformare gli attori nei Na'vi, gli abitanti di Pandora. I membri del cast, inoltre, sono stati impegnati nella realizzazione di spettacolari sequenze d'azione che li ha messi a dura prova. Worthington ha ribadito: "Non c'è nemmeno una cosa che vedete farci che sia animata, abbiamo fatto tutto noi".

Cosa aspettarsi da Avatar: Fuoco e Cenere

Grazie al video pubblicato online da Disney+ si può avere qualche anticipazione anche sul terzo capitolo della saga cinematografica campione di incassi, mostrando dei momenti del film, in arrivo il 17 dicembre nelle sale italiane, che punta a incassare più di due miliardi di dollari, come accaduto con i precedenti.

In Fuoco e cenere, inoltre, verrà introdotto un nuovo clan guidato da Varang, il personaggio interpretato da Oona Chaplin che era stato anticipato da alcune immagini ufficiali.

Nel cast del film diretto da Cameron ci saranno inoltre alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.