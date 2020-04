Avatar 2: Sigourney Weaver in una nuova foto dal set

Avatar 2: Sigourney Weaver in una foto dal set

Avatar 2 dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre 2021 e una nuova foto dal set mostra Sigourney Weaver in un momento di pausa delle riprese.

Lo scatto, come dichiarato nella didascalia del post su Twitter, sembra solo il primo di una serie di anticipazioni che verranno condivise prossimamente.

Il post su Twitter dichiara: "Dal set dei sequel di Avatar: il produttore Jon Landau, Sigourney Weaver e Joel David Moore hanno rivisitato Site 26 Shack per girare alcune scene dei nuovi film. Seguite Jon su Instagram sul profilo JonPLandau per altri sneak peak!".

Le riprese di Avatar 2 e Avatar 3 sono attualmente in pausa e i due lungometraggi che stanno venendo girati in contemporanea, dovrebbero uscire rispettivamente a dicembre 2021 e dicembre 2023, mentre altri due sequel, che a detta di James Cameron saranno ufficialmente approvati in base agli incassi, sono previsti per dicembre 2025 e dicembre 2027.

Nel cast di Avatar 2 e 3 ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.