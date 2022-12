Avatar 5: i primi dettagli sul plot suggeriscono un ritorno sulla Terra

In occasione della premiere globale di Avatar: La Via dell'Acqua, il produttore Jon Landau ha anticipato i primi dettagli del plot del quinto capitolo (se mai verrà realizzato).

Mancano ormai pochissimi giorni all'uscita nelle sale di Avatar: La Via dell'Acqua, sequel del film del 2009 di James Cameron nonché uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, ma gli occhi sono già proiettati al futuro del franchise. In una recente intervista ai microfoni di Gizmodo il produttore Jon Landau ha già rivelato nuovi dettagli sul plot di Avatar 5.

"Si tratta di una cosa molto divertente perché non volevo parlarne, ma ho sentito che Jim lo ha già fatto. Posso dirvi che in Avatar 5 c'è un pezzo di storia in cui andiamo sulla Terra. E lo facciamo per aprire gli occhi alla gente e soprattutto per far capire a Neytiri cosa accade sulla Terra".

Landau ha anche spiegato che era importante per Neytiri - che nei film è interpretata da Zoe Saldaña - imparare che la Terra non fosse solo piena di persone che vogliano fare del male ai Na'vi: "Proprio come si viene definiti dalle scelte che si fanno nella vita, non tutti gli umani sono cattivi. Non tutti i Na'vi sono buoni. Ed è così anche qui sulla Terra. E noi vogliamo far conoscere a Neytiri questo aspetto".

Al momento è ancora troppo presto per sapere se e quando verrà realizzato Avatar 5, ma buona parte delle scene del terzo e quarto capitolo sarebbero state già girate. Addirittura gli executive della Disney avrebbero esclamato 'Oh ca**o!" dopo aver letto la prima sceneggiatura di Avatar 4.