Sam Worthington rivela: "Avatar 3 e 4 sono già quasi pronti"

L'attore australiano Sam Worthington, ospite di recente al Jimmy Fallon Show, ha rivelato che l'80% di Avatar 3 è già stato filmato così come una parte del quarto capitolo.

In attesa di Avatar: La via dell'acqua, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 14 dicembre, Sam Worthington è stato ospite del Jimmy Fallon Show dove ha fornito nuovi aggiornamenti sui prossimi capitoli. A quanto pare, Avatar 3 è quasi pronto mentre il quarto e quinto film sarebbero già a buon punto.

"Posso dirvi che circa l'80 - 90% del terzo film è già stato filmato. Abbiamo anche girato alcune scene del quarto perché i ragazzi stanno crescendo. Se siamo fortunati, arriviamo a cinque film". Sebbene siano già previsti altri tre film di Avatar nel 2024, 2026 e 2028, Sam Worthington, come lo sceneggiatore e regista del franchise James Cameron, ha dichiarato che il successo dell'atteso sequel determinerà quanto del futuro dei Na'vi arriverà sullo schermo.

Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: "Se fa flop, sono pronto a cancellare Avatar 4 e 5"

"Non siamo così arroganti da dare per scontato che il sequel avrà grande risonanza con il pubblico. Lo speriamo davvero perché amiamo il film e speriamo che lo amino anche gli altri" ha spiegato Sam Worthington. Di recente James Cameron si è espresso sulla possibilità di realizzare un Avatar 6 e 7, spiegando di essere pronto soltanto se il pubblico li vorrà.