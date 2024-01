Avatar 4: al via le riprese, Stephen Lang svela la prima foto dal set

Mentre il pubblico attende con ansia l'uscita di Avatar 3, slittata al Natale 2025, prendono il via le riprese di Avatar 4. Ad aggiornarci sui progressi della saga di James Cameron è l'attore Stephen Lang, che offre ai fan uno sguardo allettante dietro le quinte pubblicando una sua foto dal set per celebrare l'inizio della produzione.

L'originale Avatar, uscito nel 2009, ha lasciato un segno importante nella storia del cinema con la sua grafica innovativa e una narrazione coinvolgente. Il regno alieno di Pandora è diventato una meraviglia cinematografica, rendendo il film il maggiore incasso nella storia del cinema. Con la prosecuzione della saga, Stephen Lang riprende il ruolo dello spietato Quaritch, come mostra nella foto condivisa su Instagram. Nell'immagine, l'attore indossa la sua tuta di motion capture, suggerendo lo straordinario viaggio intrapreso sul nuovo set.

Avatar: La via dell'Acqua e il diritto di criticare la trama

Quando arriverà Avatar 4?

Il ritorno di Quaritch in versione Na'vi in Avatar: La via dell'acqua ha introdotto una svolta avvincente, ponendo le basi per un percorso di redenzione nel crescente conflitto tra umani e Na'vi. Il post di Stephen Lang sembra confermare le anticipazioni di Sam Worthington ha recentemente condiviso riguardo alla ripresa della produzione. Secondo James Cameron, Avatar 4 conterrà un importante sviluppo della trama con notevoli conseguenze per il franchise. Questo indizio criptico non fa altro che aumentare l'eccitazione dei fan, assicurando che Avatar 4 promette di essere non solo un sequel, ma un capitolo trasformativo nell'epico viaggio cinematografico della saga.

Purtroppo, per vedere Avatar 4 e Avatar 5 dovremo attendere ancora un bel po'. Gli scioperi di Hollywood hanno fatto slittare l'uscita di Avatar 3 al Natale 2025. Il quarto capitolo dovrebbe uscire il 21 dicembre 2029, tre anni dopo la data inizialmente prefissata, mentre il quinto e ultimo capitolo approderà nei cinema a Natale 2031.