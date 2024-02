Avatar 4 e 5, il villain segretamente menzionato nel primo film? La teoria dei fan

Le riprese di Avatar 4 sono da poco iniziate e già sul web sta circolando un'interessante teoria dei fan. Questa afferma che il villain di Avatar 4 e 5 sarebbe già noto agli spettatori, in quanto svelato nel primo film del franchise.

Miles Quaritch è il cattivo principale del primo Avatar del 2009 ed è stato reimmaginato come Na'vi per ricoprire un ruolo simile nel seguito del 2022, Avatar: La via dell'acqua. Utilizzare lo stesso personaggio per minacciare ancora una volta la vita di Jake Sully sarebbe ripetitivo.

Per questo motivo, è necessario un nuovo villain per il futuro. Sebbene sia possibile che il prossimo cattivo debba ancora fare il suo esordio nel franchise, è anche probabile che James Cameron abbia già accennato chi potrebbe interpretare questo ruolo in Avatar 3 e oltre.

La teoria del gemello cattivo

È facile dimenticare che Jake Sully non solo è nato come umano, ma ha anche un fratello gemello deceduto. Tom Sully viene menzionato durante le prime fasi del primo Avatar. Il motivo per cui Jake si trova su Pandora è proprio quello di sostituire Tom, che è stato ucciso sulla Terra prima che potesse compiere il viaggio. Poiché Jake e Tom erano gemelli identici, il DNA prelevato da Tom per far crescere il suo Avatar Na'vi funzionerebbe anche con la fisiologia di Jake.

La rivelazione sul ritorno di Quaritch in Avatar: La via dell'acqua conferma che i personaggi possono essenzialmente risorgere dalla morte, aprendo la porta alla resurrezione di Tom Sully. Se i suoi ricordi fossero conservati sulla Terra, Tom potrebbe essere riportato in vita come ricombinante, proprio come Quaritch, e avrebbe lo stesso aspetto di Jake grazie al fatto che il suo nuovo corpo sarebbe cresciuto dallo stesso DNA.

Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4 sono già stati girati

Ci sarebbe inoltre una netta differenza tra il modo in cui Jake è diventato un Na'vi in Avatar e il viaggio di Tom verso la sua nuova forma.