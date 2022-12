Avatar 3 arriverà nelle sale anche in caso di insuccesso del capitolo 2, La via dell'acqua

Sembra proprio che l'uscita di Avatar 3 non sarà condizionata in alcun modo dai risultati del film precedente, come confermato da James Cameron e Jon Landau.

Dall'attuale successo di Avatar: La via dell'acqua dovrebbe dipendere il futuro dell'intera saga e, anche se James Cameron ha più volte confermato quest'informazione, il regista ha inoltre ribadito che i lavori per Avatar 3 sono così avanzati che uscirà nei cinema anche nel caso di flop ai box office. Il produttore Jon Landau ha confermato questo dettaglio della produzione del franchise, regalando così ai fan una buona notizia.

In base a quanto recentemente riportato da giantfreakinrobot.com, sembra proprio che i numeri attuali relativi agli incassi del nuovo film di James Cameron non incideranno sull'uscita del suo terzo sequel. Anche perché Landau stesso ha confermato che Avatar 3 è giunto a una percentuale di completamento molto avanzata: "Siamo usciti e abbiamo girato tutto il secondo film... e il 95% del film 3. Abbiamo ancora un po' da lavorare, e sono iniziate le riprese del primo atto del film numero 4".

Dalle dichiarazioni, quindi, si evince il fatto che Avatar 3 uscirà nei cinema in ogni caso, indipendentemente dall'accoglienza nei confronti del 2, anche se nell'eventualità di un insuccesso generale assisteremo alla chiusura della saga.

Pur se gli attuali numeri di Avatar: La via dell'acqua non sono enormi come accaduto in passato, è bene notare che c'è ancora tempo per tirare le somme, con le feste di Natale dietro l'angolo pronte a giocare un ruolo centrale in termini di ricezione e possibilità del pubblico.