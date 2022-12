Avatar, James Cameron ironizza sui rimpianti di Matt Damon: "Deve superare quanto accaduto!"

Il regista James Cameron ha commentato in modo ironico le dichiarazioni di Matt Damon, che ha rivelato di aver perso milioni di dollari dopo aver rifiutato di recitare in Avatar.

James Cameron, durante la promozione di Avatar: La via dell'acqua ha commentato in modo ironico le dichiarazioni di Matt Damon compiute nel 2021, quando ha svelato di aver perso l'occasione di guadagnare oltre 250 milioni di dollari, soldi che avrebbe ottenuto se avesse accettato un ruolo nella saga ideata dal regista.

L'attore, nel 2009, era stato infatti contattato dal regista che sperava di coinvolgerlo con la parte da protagonista, offrendogli persino il 10% dei guadagni del lungometraggio.

Avatar è arrivato a superare 2 miliardi di dollari ai box office, cifra che avrebbe permesso a Matt Damon di ottenere centinaia di milioni di dollari. L'attore aveva ammesso: "Entrerò nella storia. Non incontrerete mai un attore che ha rifiutato più soldi".

Avatar 2: James Cameron, un ritorno nel segno del rischio

James Cameron, intervistato da BBC Radio, appena ha sentito nominare Damon ha iniziato a ridere e ha poi dichiarato: "Si sta facendo del male per questa situazione. E penso realmente 'Matt sei una delle star del cinema più grandi al mondo, superala!'. Ma aveva un altro film di Bourne che stava per realizzare e non poteva farci nulla. Quindi ha dovuto purtroppo rifiutare l'offerta".

Il regista ha poi ammesso che Matt dovrebbe realizzare un cameo in uno dei prossimi sequel: "Deve farlo. Dobbiamo farlo in modo che il mondo sia di nuovo in equilibrio. Ma non avrà il 10%!".