Avatar 4 vedrà un salto temporale di sei anni, le riprese ricominceranno dopo l'uscita di Avatar 3

Nel corso della lunga intervista rilasciata a People, James Cameron ha confermato il ritorno di Kate Winslet e l'arrivo nelle sale di Avatar 3 nel mese di dicembre del 2024. I lavori del terzo film sono iniziati ben prima che uscisse nelle sale La via dell'acqua. Avatar 3 e Avatar 4 sono stati girati in contemporanea al secondo film per garantire continuità nell'età dei personaggi.

"Abbiamo fatto la motion capture sul tre e le riprese fotografiche sul tre come una produzione intrecciata con La via dell'acqua e abbiamo fatto persino parte del quarto film perché i nostri giovani personaggi vivranno tutti un grande salto temporale nel film quattro" ha dichiarato Cameron.

Lontani sei anni

"Li vediamo e poi ci allontaniamo per sei anni e torniamo. Quindi, la parte in cui torniamo è quella che non abbiamo ancora girato. Quindi, inizieremo da quella dopo l'uscita di Avatar 3" ha proseguito il regista, a cui resta da girare parte di Avatar 4 e tutto Avatar 5. Disney ha ritardato l'uscita di Avatar 3 al 19 dicembre 2025 mentre Avatar 4 è in programma il 21 dicembre 2029 e Avatar 5 il 19 dicembre 2031. Se dovesse essere rispettata questa tempistica, l'ultimo Avatar uscirà al cinema ben ventidue anni dopo il primo film del 2009.

James Cameron ha sottolineato la lavorazione meno complicata del terzo film:"Con il due siamo stati colpiti dalla pandemia nel bel mezzo delle riprese e siamo stati interrotti, e poi abbiamo dovuto riavviare la produzione e tutto questo genere di cose. È stata una corsa per riuscire a farlo".