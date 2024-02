Avatar, Zoe Saldaña entusiasta dei sequel: 'Questa è l'eredità di James Cameron'

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Zoe Saldaña ha potuto parlare brevemente di Avatar 3 e del franchise in generale, specificando come si tratti della più grande eredità che James Cameron lascerà come regista.

Senza rivelare alcun dettaglio specifico sulla trama, l'interprete di Neytiri ha promesso che i tre film a venire saranno entusiasmanti:

"Sarà incredibile. Avatar 3, sarà fantastico, e Avatar 4 e 5, saranno ancora più pazzeschi. È vero. È proprio così. Ci ha letteralmente sconvolti. Questo è la sua eredità. Pensavamo tutti che si sarebbe stato Titanic e invece Avatar è la sua eredità e per noi, che facciamo parte di qualcosa di così innovativo e all'avanguardia, è come se fosse un regalo. Quindi sono entusiasta di tornare. Torneremo al lavoro la prossima settimana, quindi non vedo l'ora di rivedere tutti".

James Cameron lavorerà su Avatar fino al 2031

La data d'uscita di Avatar 5 è attualmente fissata per il dicembre 2031, il che significa che Cameron lavorerà a questo franchise almeno per i prossimi 7 anni. Quando la saga sarà conclusa, considerando il tempo di sviluppo anche del primo film, Cameron avrà dedicato all'universo narrativo di Pandora più di 25 anni della sua vita.

Avatar 3, James Cameron: "Siamo immersi in una post-produzione frenetica"

Sebbene in precedenza avesse parlato di affidare potenzialmente le redini della regia a qualcun altro per il quinto capitolo, ora sembra che sarà lui stesso a dirigere tutti e cinque i film. Resta da vedere come saranno accolti Avatar 3 e gli ulteriori sequel, ma è chiaro che il regista sta preparando qualcosa di speciale.