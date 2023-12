Avatar 3, James Cameron conferma:'Kate Winslet tornerà nei panni di Ronal'

James Cameron ha confermato ufficialmente il ritorno di Kate Winslet nel prossimo capitolo di Avatar. Il regista ha dichiarato di essere al lavoro sul film proprio insieme alla star di Titanic per il terzo film di una saga da oltre 5 miliardi di dollari. La fase di post-produzione è stata frenetica ma Cameron ha confermato l'uscita prevista per Natale 2025.

Intervistato da People, James Cameron ha confermato che Winslet tornerà nel ruolo di Ronal e dovrebbe avere maggior spazio rispetto a La via dell'acqua; l'attrice si sarebbe avvalsa del supporto di un vero sciamano della vita per essere maggiormente preparata su come usare le proprie abilità nel film:"Quando la vedi fare quel rituale di purificazione per cercare di resuscitare Kitty nel film e alcune delle cose che farà nel terzo film sono basate su pratiche effettive" svela Cameron.

L'evoluzione del terzo film

Maggior spazio per Ronal significa maggior profondità per i personaggi, forse la principale evoluzione che riguarderà Avatar 3.

"Stiamo vedendo nuove culture, nuove creature, tutte le stesse cose che ci si aspetterebbe da un film di Avatar, ma l'intera idea di questo ciclo di film è vivere con queste persone e intraprendere questo viaggio epico con loro. Quindi, penso che non si tratti di 'Vi mostreremo la miglior acqua mai fatta in VFX' ma entrate di più nel cuore e nell'anima dei personaggi. E ci sono anche alcuni personaggi nuovi e molto interessanti che entreranno in gioco. Questo è un viaggio nel tempo. Si svilupperà attraverso il terzo film, fino al quarto e al quinto. C'è un ciclo epico nell'intera cosa" ha ribadito Cameron.