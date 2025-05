Avatar: The Last Airbender, iniziano le riprese della terza e ultima stagione della serie Netflix

Si è ufficialmente conclusa la produzione della seconda stagione di Avatar: The Last Airbender, l'adattamento live-action targato Netflix ispirato alla celebre serie animata di Nickelodeon. Sebbene la piattaforma non abbia ancora svelato una data di uscita per i nuovi episodi, Netflix ha già confermato che la lavorazione della terza e ultima stagione è partita.

Ad accompagnare l'annuncio, anche un video dedicato alla presentazione del cast ufficiale delle prossime stagioni, che conferma diverse new entry.

Il cast di Avatar: The Last Airbender

Tra i nuovi volti della seconda stagione troviamo Terry Chen (Lucky Star) nel ruolo di Jeong Jeong, Dolly de Leon (Triangle of Sadness) nei panni di Lo e Li, Lily Gao (Blue Sun Palace) come Ursa, Madison Hu (The Brothers Sun) nel ruolo di Fei, e Dichen Lachman (Scissione) che interpreterà l'Avatar Yangchen.

Avatar - La Leggenda di Aang: una foto di scena

Questi attori si aggiungono a quelli già confermati nei mesi scorsi per la seconda stagione, tra cui Miya Cech, Chin Han, Hoa Xuande, Justin Chien, Amanda Zhou, Crystal Yu, Kelemete Misipeka, Lourdes Faberes, Rekha Sharma, oltre ai protagonisti Gordan Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Elizabeth Yu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Momona Tamada e Thalia Tran.

Anche la terza stagione, attualmente in fase di produzione, vedrà l'ingresso di nuovi personaggi: Jon Jon Briones (Ratched) interpreterà Piandao, mentre Tantoo Cardinal (Balla coi lupi) darà volto ad Hama.

Avatar - La Leggenda di Aang: un'immagine

Il live-action di Avatar: The Last Airbender reimmagina la storia del giovane Aang, ultimo dominatore dell'aria e unico in grado di padroneggiare tutti e quattro gli elementi: acqua, terra, fuoco e aria. Il suo compito è riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla Nazione del Fuoco.

La prima stagione, composta da otto episodi, ha debuttato su Netflix nel 2024. Tra i produttori esecutivi figurano Christine Boylan, Jabbar Raisani, Dan Lin, Ryan Halprin, Brendan Ferguson e Albert Kim.