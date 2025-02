Avatar: The Last Airbender, annunciato il romanzo spin-off City of Echoes con Jin come protagonista

Il tanto atteso spin-off di Avatar: The Last Airbender, intitolato Avatar Legends: City of Echoes, ha finalmente una data di uscita.

Dopo il successo globale di Avatar: The Last Airbender, è stato annunciato l'arrivo di un romanzo spin-off intitolato Avatar Legends: City of Echoes, che avrà come protagonista il personaggio di Jin.

La serie animata, trasmessa dal 2005 al 2008 su Nickelodeon, ha conquistato un vasto pubblico, ricevendo numerosi consensi sia dalla critica che dai fan di tutto il mondo.

Il libro, scritto dalla best-seller Judy I. Lin, autrice della duologia Book of Tea, arriverà nelle librerie il 22 luglio 2025.

Il romanzo spin-off di Avatar: The Last Airbender

Judy I. Lin ha annunciato la notizia tramite il suo sito ufficiale, scrivendo: "Sorpresa! Sto scrivendo un libro ambientato nell'universo di Avatar: The Last Airbender! Fa parte di una serie che racconta le storie degli eroi non celebrati di ATLA e Legend of Korra. Il titolo è Avatar Legends: City of Echoes e uscirà il 22 luglio 2025. Sì, proprio così. Quest'estate!".

Un'immagine promozionale della serie 'Avatar: The Last Airbender'

Secondo quanto riportato da Abrams Books, la casa editrice del romanzo, Avatar Legends: City of Echoes seguirà la storia di Jin, un personaggio che appare brevemente nella seconda stagione della serie animata.

La trama ufficiale del libro rivela che Jin è una rifugiata, i cui genitori sono stati uccisi dalla Nazione del Fuoco. Ora vive nell'Anello Inferiore, dove cerca di prendersi cura del nonno malato, cercando di conciliare la scuola con la necessità di sopravvivere. Il suo unico punto di forza è la sua migliore amica Susu, che la accoglie come parte della sua famiglia e la aiuta attraverso il suo lavoro in una panetteria.

Katara in 'Avatar: The Last Airbender'

Le cose prendono una piega difficile quando il padre di Susu perde la panetteria, costringendo Susu ad accettare un contratto nell'Anello Superiore per saldare il debito familiare. Questo porta Jin a intraprendere un viaggio per salvare la sua amica, un'avventura che la condurrà a scoprire i segreti oscuri della città.