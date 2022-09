Avatar 2, Sigourney Weaver parla dell’impegno del cast sul set: "Abbiamo imparato perfino il parkour"

Il sequel di Avatar, Avatar: La via dell'acqua, arriverà sul grande schermo negli Stati Uniti il 16 dicembre e si concentrerà sugli ecosistemi marini di Pandora. Come precedentemente rivelato, il cast ha dovuto prendere lezioni di immersione in apnea, ma anche di parkour, come rivela la star Sigourney Weaver.

Avatar: The Way of Water, una foto del film

In una recente intervista, Sigourney Weaver ha dichiarato che il cast ha dovuto imparare il parkour per il sequel di Avatar, parlando anche del suo lavoro accanto a James Cameron:

"Penso che molte persone abbiano un'idea sbagliata di Jim, che è davvero motivato e molto serio. Certo, è vero, ma è stato solo quando sono stata in viaggio con lui per cacciare gli alieni, che mi sono resa conto di quanto fosse incredibilmente divertente. Pensavo, 'Da dove viene questo, e dov'era quando passavamo mesi a correre con la mitragliatrice che hai progettato'. So che mi presenterà sfide davvero uniche e farà sempre di tutto per ottenere ciò che vuole".

Avatar: La via dell'acqua, Sigourney Weaver svela il suo sorprendente ruolo nel film

Ma le parole di Sigourney Weaver non si fermano qui: "In molti casi, la mia prima reazione è 'Non posso farlo'. Ma penso comunque che a tutti piaccia lavorare con lui perché richiede così tanto. In Avatar: La via dell'acqua, ero più vecchia di molte altre persone e dovevamo fare molto parkour. Abbiamo dovuto fare i burpees. Abbiamo dovuto fare immersioni in apnea. Come possono non piacere questi lavori in cui si devono imparare cose davvero stravaganti da portare con sé per il resto della propria vita? L'apnea, in particolare, sono grata di aver trascorso un anno a praticarla".

I fan ricorderanno che Sigourney Weaver è apparsa nel primo Avatar nel ruolo della dottoressa Grace Augustine. Nel sequel, la Weaver interpreterà Kiri, la figlia di Jake e Neytiri.