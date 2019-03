Avatar 2: prime immagini mostrate agli azionisti della Disney

Avatar 2 arriverà sugli schermi cinematografici nel 2020, ma durante la riunione degli azionisti della Disney sono state mostrate le prime immagini dell'atteso sequel diretto da James Cameron.

Lo studio ha infatti stretto l'accordo necessario ad acquisire a Fox e quindi i nuovi capitoli dell'epica saga ambientata nel mondo di Pandora saranno distribuiti dal colosso nel settore dell'intrattenimento.

Per ora online non è stato condiviso alcun dettaglio riguardante i contenuti mostrati ai presenti e quasi sicuramente non verrà condiviso alcun video a causa dell'acquisizione ancora in corso, processo che si dovrebbe concludere alla fine del mese.

Disney aveva già iniziato a collaborare con Cameron portando negli spazi di Animal Kingdom un'intera area dedicata ad Avatar.

Avatar era riuscito a incassare 2.8 miliardi di dollari in tutto il mondo e nel cast dei sequel in programma ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

Il filmmaker ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.

Le date previste per la distribuzione nei cinema americani dei prossimi capitoli della saga sono 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025.