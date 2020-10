Avatar 2: il laboratorio di ricerca umano su Pandora svelato in una foto dal set

Una nuova foto dal set di Avatar 2 ci permette di dare uno sguardo al laboratorio di scienze costruito dagli umani su Pandora. La foto è stata diffusa via Instagram dal produttore del franchise Jon Landau.

Dopo aver concluso le riprese di Avatar 2, James Cameron sta ultimando anche la lavorazione di Avatar 3. Da quanto sappiamo finora, Avatar 2 riporterà il pubblico sulla luna di Pandora dove il conflitto tra umani rapaci e gli eteri Na'vi prosegue. Al centro della storia troveremo adesso i figli di Jake Sully e Neytiri che si ritroveranno coinvolti, loro malgrado, nella battaglia.

Avatar 2 dovrebbe introdurre un nuovo regno sottomarino su Pandora, anticipato dalle foto svelate negli scorsi mesi da Jon Landau in cui abbiamo apprezzato le impegnative performance di Kate Winslet e Sigourney Weaver.

La foto più recente, che trovate più sopra, offre uno sguardo ravvicinato al futuristico interno di un laboratorio. Landau scrive: "Dalla Nuova Zelanda, uno sguardo a una piccola parte del set dello Science Lab, ambiente chiave della nuova installazione Bridgehead della RDA".

RDA sta per Resources Development Administration, entità responsabile per lo sfruttamento delle risorse naturali di Pandora, in particolare del prezioso minerale unobtanium. La foto del laboratorio chiamato Bridgehead rivela che gli umani sono ancora al lavoro su Pandora per sfruttare al massimo la ricchezza del pianeta contro la volontà dei Na'vi.

Avatar 2 arriverà nei cinema il 16 dicembre 2022.