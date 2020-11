Avatar 2: Kate Winslet "orgogliosa" di aver battuto il record di Tom Cruise

Kate Winslet si è detta "orgogliosa" di aver battuto il record di apnea sul set di Avatar 2, record precedentemente detenuto da Tom Cruise, e relativo al maggior tempo trascorso trattenendo il respiro sott'acqua durante le riprese di un film.

Avatar 2: il cast e la troupe del sequel

L'attesa per l'uscita di Avatar 2 sembra non avere mai fine, un po' per i lunghissimi tempi di produzione, un po' per le circostanze attuali che hanno fatto slittare ulteriormente il rilascio del film, ad oggi previsto per il 2022. Mentre i fan di James Cameron sperano che l'opera ripaghi a pieno le loro aspettative, Kate Winslet ha calamitato a sé l'attenzione generale per essere riuscita a rimanere sott'acqua per un tempo da record.

Kate Winslet fotografata da Lindbergh per L'Uomo Vogue

L'attrice è infatti riuscita a rimanere in apnea per oltre sette minuti durante le riprese di una scena subacquea. Proprio a tal proposito, questa settimana Winslet ha dichiarato ad Entertainment Tonight di essere "molto orgogliosa" di aver battuto il record per il maggior tempo trascorso trattenendo il respiro sott'acqua durante le riprese di un film. L'attrice ha quindi battuto Tom Cruise che precedentemente deteneva il record per aver trattenuto il respiro sott'acqua per sei minuti durante le riprese di Mission: Impossible - Rogue Nation. Una differenza di oltre un minuto rispetto al collega, che fa ben comprendere l'entità dell'impresa che ha visto protagonista Winslet. "È stato fantastico e sono stata molto orgogliosa di me stessa, anche se probabilmente non sarò mai in grado di farlo di nuovo", ha detto l'attrice, aggiungendo: "Il record è arrivato alla fine di quattro settimane di allenamento piuttosto intenso ed è avvenuto nella vasca di immersione. L'ho adorato".

Avatar 2: Sigourney Weaver in una foto dal set

Sigourney Weaver, co-protagonista di Winslet in Avatar 2, aveva precedentemente rivelato che il cast del film è stato addestrato da sommozzatori militari al fine di massimizzare il tempo in cui potevano trattenere il respiro sott'acqua. Durante le riprese, i membri del cast hanno indossato pesi intorno alla vita per rimanere sommersi sott'acqua. Cameron ha filmato la maggior parte dell'opera in acqua, e più a lungo il cast riusciva a trattenere il respiro senza tornare in superficie per riprendere fiato, e meno volte le riprese venivano interrotte. Se Winslet ha battuto il record di apnea, la protagonista di Alien non ha comunque sfigurato, riuscendo a rimanere sott'acqua per ben sei minuti durante le riprese del film.