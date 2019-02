Avatar 2: James Cameron rivela degli interessanti spoiler su Jake e Neytiri

Avatar arriverà nei cinema di tutto il mondo nel 2020 e il regista James Cameron ha ora rivelato alcuni interessanti spoiler riguardanti la situazione dei protagonisti nell'atteso sequel.

Il filmmaker, durante un episodio speciale di Empire Podcast, ha spiegato che la storia sarà ambientata molti anni dopo quanto mostrato nel primo capitolo. Jake e Neytiri sono ancora insieme e hanno avuto una figlia che avrà otto anni nel lungometraggio. Nel film si assisterà a una discussione tra i due genitori che verrà mostrata dal punto di vista della figlia, e farà parte di una situazione emotiva particolarmente complicata e ricca di alti e bassi per il protagonista.

Cameron ha raccontato: "C'è una sequenza che nel copione è lunga tre pagine in cui Jake e Neytiri discutono, è una lite tra coniugi, e sarà particolarmente importante per la trama. L'ho girata dal punto di vista di una persona di otto anni che si nasconde e osserva da distante quanto sta accadendo".

Il regista ha sottolineato: "Avendo già lavorato con Sam Worthington in occasione di Avatar, ora sapevo come poter scrivere in modo che il personaggio di Jake vivesse un'evoluzione attraverso le montagne russe emotive che affronterà nei prossimi quattro film. Per lui è stata dura. Ha girato due film uno dopo l'altro ora, perché abbiamo lavorato al secondo e al terzo insieme. Si è trovato alle prese con delle situazioni oscure".

Cameron ha inoltre confermato che le riprese necessarie a utilizzare gli effetti speciali in post-produzione sono state completate e attualmente ci si sta occupando della realizzazione delle sequenze in live-action che richiederanno un impegno sul set di circa cinque mesi e saranno utilizzate nel secondo e nel terzo capitolo della saga.

Avatar era riuscito a incassare 2.8 miliardi di dollari in tutto il mondo e nel cast ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

Il filmmaker ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno.

Le date previste per la distribuzione nei cinema americani dei prossimi capitoli della saga sono 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025.