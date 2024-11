Austin Butler protagonista del nuovo film di Edward Berger: "Un incrocio tra Interstellar e Top Gun"

Il regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger, e il candidato all'Oscar per Elvis, Austin Butler, stanno lavorando insieme a The Barrier, un film sui viaggi nel tempo che, secondo quanto riportato da Deadline, dovrebbe generare offerte molto importanti da parte degli studios interessati.

I dettagli sulla trama del film, basato su un racconto di MacMillan Hedges, non sono stati resi noti, anche pare dovrebbe trattarsi di un incrocio tra Interstellar e Top Gun. Berger dirigerà da una sceneggiatura dello stesso Hedges e produrrà insieme allo sceneggiatore, mentre Butler sarà protagonista e produttore esecutivo.

Il progetto è stato immesso sul mercato mercoledì, come titolo di grande richiamo in vista del Giorno del Ringraziamento, con dirigenti di alto livello già dichiaratisi interessati e che hanno chiesto di poter avere incontri per ascoltare la proposta del duo.

L'ascesa di Edward Berger

Dopo aver visto il suo epico film di Netflix sulla Prima Guerra Mondiale, Niente di nuovo sul fronte occidentale, aggiudicarsi quattro Oscar, tra cui quello per il Miglior Film Internazionale, il tedesco è emerso come uno dei registi più richiesti in circolazione.

Colin Farrell protagonista di The Ballad of a Small Player, film diretto da Edward Berger

Presto sarà di nuovo in corsa nella stagione dei premi grazie a Conclave, il thriller ambientato in Vaticano con protagonista Ralph Fiennes e prodotto per Focus Features, che adatta il romanzo del 2016 di Robert Harris. Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini sono tra le altre star del film, che arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre prossimo dopo essere stato lanciato al Telluride Film Festival.

Nel frattempo, Berger ha già finito di girare il suo film successivo e si trova nella fase di post-produzione di The Ballad of a Small Player, un dramma sul gioco d'azzardo con Colin Farrell e Tilda Swinton, per il quale ha nuovamente collaborato con Netflix. Butler, invece, è sul set del nuovo film di Darren Aronofsky, Caught Stealing, che uscirà con Sony.