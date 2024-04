Colin Farrell protagonista di The Ballad of a Small Player, film diretto da Edward Berger

L'attore Colin Farrell sarà la star di The Ballad of a Small Player, un progetto che verrà prodotto da Netflix e diretto da Edward Berger.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Lawrence Osborne e a firmare la sceneggiatura sarà Rowan Joffe.

Di cosa parlerà il film

The Ballad of a Small Player avrà al centro della storia uno scommettitore, interpretato da Colin Farrell, che decide di trasferirsi a Macao dopo che il suo passato e i suoi debiti iniziano a minacciare la sua vita quotidiana. Lungo la strada incontra uno spirito affine che potrebbe diventare la chiave per la sua salvezza. Le riprese del film dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Edward Berger ha recentemente stretto un accordo con Netflix, con cui aveva lavorato in occasione di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che sancisce la collaborazione della sua casa di produzione, Nine Hours, con la piattaforma di streaming.

Farrell, recentemente, ha recitato nella serie Sugar e in The Penguin, il progetto spinoff di The Batman in cui ha la parte dell'iconico villain del mondo dei fumetti della DC.

Colin, attualmente, è impegnato sul set di A Big Bold Beautiful accanto a Margot Robbie.