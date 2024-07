Regina King si unisce ad Austin Butler e Zoë Kravitz nel thriller Caught Stealing

Il premio Oscar Regina King (Se la strada potesse parlare) affiancherà Austin Butler e Zoë Kravitz in Caught Stealing, il prossimo thriller poliziesco di Darren Aronofsky per Sony Pictures, basato sui libri di Charlie Huston.

Vincitrice di un Oscar e di numerosi altri riconoscimenti per il suo ruolo di supporto in Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, la King ha vinto anche quattro Emmy per il suo lavoro in serie come Watchmen, American Crime e Seven Seconds. Recentemente, ha interpretato la prima deputata nera d'America Shirley Chisholm nel film di Netflix Shirley dello scrittore e regista John Ridley, oltre ad aver curato la produzione esecutiva e la regia dello show di Netflix Un uomo vero di David E. Kelley, tratto dal romanzo di Tom Wolfe.

Dopo aver ricevuto nomination ai Golden Globe, ai Critics' Choice e ai DGA Award per il suo debutto alla regia di Quella notte a Miami..., basato sull'opera teatrale di Kemp Powers, l'attrice dirigerà e produrrà l'adattamento di Judy Blume Forever insieme alla showrunner Mara Brock Akil per Netflix.

Di cosa parlerà Caught Stealing?

Adattato per lo schermo da Huston, il film segue Hank Thompson (Butler), un ex giocatore di baseball esaurito, che si trova involontariamente immerso in una selvaggia lotta per la sopravvivenza nella malavita della New York degli anni '90. I dettagli sul ruolo di King non sono stati resi noti. La Protozoa di Aronofsky è produttrice.

Watchmen: un'immagine di Regina King

Diretta da Aronofsky e dal socio Ari Handel, Protozoa è reduce dal dramma di Aronofsky per A24 The Whale, che ha portato a Brendan Fraser il suo primo Oscar come miglior attore, e dall'esperienza innovativa di Postcard from Earth, creata per lo Sphere di MSG a Las Vegas. Recentemente, la società ha anche firmato per produrre un adattamento cinematografico del cortometraggio Nothing, Except Everything del diciannovenne studente di Harvard Wesley Wang, approdato alla TriStar Pictures in una situazione competitiva.