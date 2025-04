Conclave: tra fascino e solennità, l'edizione 4K UHD è perfetta per entrare nei segreti del Vaticano

Il film di Edward Berger che trasforma l'elezione del Papa in un thriller, grazie a Eagle Pictures è arrivato in homevideo anche in una splendida edizione 4K UHD dal reparto audio-video stellare.

Candidato a otto Oscar e vincitore della statuetta per la miglior sceneggiatura non originale, Conclave è riuscito a trasformare l'elezione di un nuovo papa in un thriller appassionante, con dialoghi serrati, intrighi e giochi di potere grazie anche a un cast stellare capitanato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto.

Ralph Fiennes nel ruolo del Cardinale Lawrence

Il film diretto da Edward Berger cerca di sondare i misteri dell'elezione di un nuovo Pontefice in un ambiente solenne come quello del Vaticano, con un ritmo serrato e una scrittura avvincente, caratteristiche che lo portano a essere uno dei titoli più attesi in homevideo. A questo proposito Eagle Pictures ha fatto le cose in grande presentando Conclave anche un'edizione in 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) con una bella slipcover. Un prodotto tecnicamente stellare che abbiamo potuto apprezzare e che vi presentiamo.

Un video 4K mozzafiato che trasporta con realismo nei segreti del Vaticano

L'edizione 4K UHD di Conclave

La capacità del video 4K UHD di Conclave è quella di far entrare lo spettatore nei segreti del Vaticano, nelle stanze dei cardinali, nei loro rituali, nella Cappella Sistina, con un'incredibile dose di realismo. Le immagini infatti esaltano la cura per le scenografie con un dettaglio impressionante in ogni inquadratura: non solo i volti dei cardinali e le loro mutevoli espressioni che fanno apprezzare le eccellenti performance degli attori, ma anche i loro paramenti sacri e tutte le suggestive ambientazioni vaticane ricostruite in gran parte a Cinecittà, compresi i dipinti alle pareti.

Sergio Castellitto in mezzo agli altri Cardinali durante il voto

Altro aspetto estremamente spettacolare del video è quello cromatico, nel quale domina ovviamente un rosso incredibilmente intenso e saturo, che dona agli abiti cardinalizi ancora più maestosità. Ma a meravigliare è anche un nero profondissimo e compatto che rende ancora più affascinanti le sequenze in penombra, in particolare quelle ambientate nello spazio scarsamente illuminato dell'auditorium dove l'oscurità circonda e avvolge in modo suggestivo i Cardinali durante le loro discussioni e le loro trame.

Un audio sorprendentemente ricco di energia e solennità

Ralph Fiennes nei panni del Cardinale Lawrence

Davvero stupendo anche il reparto audio, e può sembrare sorprendente dirlo per un film che non è caratterizzato certo dall'azione, se non quella della parola. Eppure il sound design è così ricco di particolari minimi e di sfumature da rendere l'audio ancora più importante di certi roboanti action. E infatti le tracce in DTS HD 5.1 presenti sia in italiano che nell'originale inglese, sono caratterizzate da profondità, precisione e un'eccezionale fluidità del movimento attraverso il campo sonoro.

Ralph Fiennes e Stanely Tucci in una scena di Conclave

Ogni rumore è perfettamente dislocato nello spazio e con energia irrompe ora dal diffusore laterale, ora dai surround. E poi c'è un'incredibile potenza che sprigiona dal sub in occasione della chiusura solenne delle porte, ma anche in quella di una semplice finestra o di un movimento furtivo, per non dire della furia travolgente dei bassi quando c'è un'improvvisa esplosione. Il tutto corroborato da una calda e avvolgente punteggiatura musicale, oltre che dagli stessi canti sacri, mentre i dialoghi sono sempre perfetti per timbro e chiarezza.

Gli extra: il commento audio del regista e un Making of

Isabella Rossellini nei panni di Suor Agnes

Ci si attendeva qualcosa di più a dire il vero dagli extra. Già sul disco 4K troviamo comunque un commento audio molto interessante del regista Edward Berger, che copre ogni aspetto della creazione e della produzione del film con ricordi, aneddoti e curiosità, senza trascurare il casting, lo stile utilizzato e le influenze dei thriller anni '70, il lavoro sul set, i costumi, i trucchi e le location. Sul blu-ray invece, oltre allo stesso commento, troviamo anche il trailer e un Making of di 16 minuti, nel quale i filmati sul set durante le riprese e la lavorazione del film, si alternano a interventi del regista, dei membri chiave del cast e altri elementi della troupe.