Conclave, è boom di streaming: tutti vogliono guardare il film con Ralph Fiennes dopo la morte del Papa

Dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il film Conclave ha registrato un'impennata di ascolti in streaming. La pellicola, disponibile su Prime Video, racconta proprio le dinamiche segrete dietro l'elezione del nuovo Papa e ha conquistato quasi 7 milioni di minuti visualizzati in un solo giorno.

Conclave: la morte del Papa spinge il pubblico a guardare il film

Ralph Fiennes in Conclave

Secondo i dati, nella sola giornata del 21 aprile - giorno della morte di Papa Francesco - Conclave ha registrato un aumento del 283% nel tempo di visione rispetto al giorno precedente, passando da 1,8 a 6,9 milioni di minuti guardati. Diretto da Edward Berger e interpretato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, il film era già stato protagonista della stagione dei premi con ben 8 candidature agli Oscar, inclusa quella per il miglior film, e la vittoria della statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale.

L'interesse per il film si è riacceso immediatamente dopo l'annuncio della morte del Pontefice, avvenuta all'età di 88 anni a causa di complicazioni dovute a un ictus.

Cresce anche l'interesse per I due Papi su Netflix

Ma non è solo Conclave a essere al centro delle attenzioni degli spettatori. Anche il film I due Papi (2019), disponibile su Netflix, ha visto una crescita significativa. Il film con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins ha avuto infatti un incremento del 417% nelle visualizzazioni tra domenica 20 e lunedì 21 aprile.

Durante la stagione dei premi, il cast di Conclave aveva già espresso vicinanza al Papa, ricoverato a febbraio per insufficienza renale. Sul palco dei SAG Awards, Isabella Rossellini gli aveva augurato una pronta guarigione, mentre Sergio Castellitto sottolineava la vicinanza affettiva degli italiani al Pontefice.

Il tributo di Hollywood a Papa Francesco

Papa Francesco

La morte di Papa Francesco ha suscitato reazioni in tutto il mondo, inclusa Hollywood. Martin Scorsese lo ha definito "una perdita immensa per l'umanità". "Era, in tutto e per tutto, un essere umano straordinario. Riconosceva i propri fallimenti. Irradiava saggezza. Irradiava bontà. Aveva un impegno ferreo per il bene. Sapeva nell'anima che l'ignoranza era una terribile piaga per l'umanità", ha scritto il regista.