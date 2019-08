Scarlett Johansson prima in classifica delle attrici più pagate del 2019

Scarlett Johansson è in cima alla classifica delle attrici più pagate del 2019, seguita da altre star.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson al primo posto tra le attrici più pagate del 2019, secondo la classifica stilata da Forbes.

L'annuale classifica ha nominato Scarlett Johansson prima per il secondo anno di seguito, con i suoi 56 milioni di dollari, seguita da Sofia Vergara e Reese Witherspoon sul podio. Ecco le prime dieci posizioni:

1 Scarlett Johansson, $ 56 milioni

2 Sofia Vergara, $ 44 milioni

3 Reese Witherspoon, $ 35 milioni

4 Nicole Kidman, $ 34 milioni

5 Jennifer Aniston, $ 28 milioni

6 Kaley Cuoco, $ 25 milioni

7 Elisabeth Moss, $ 24 milioni

8 Margot Robbie, $ 23,5 milioni

9 Charlize Theron, $ 23 milioni

10 Ellen Pompeo, $ 22 milioni

Scarlett Johansson, affascinante Vedova Nera degli Avengers si piazza al primo posto prima di altre eccellenti colleghe, tra cui spiccano Nicole Kidman, a solo un milione di differenza dalla collega Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Margot Robbie e Charlize Theron, accompagnate anche da volti noti delle serie tv come Kaley Cuoco e Ellen Pompeo.

Manca all'appello, però, Priyanka Chopra che è stata classificata al numero 94 nella Lista delle 100 donne più potenti da Forbes nel 2018, una dei soli quattro indiani in una lista sormontata dal cancelliere tedesco uscente Angela Merkel. Ma, a quanto pare, non ha meritato un posto nella top ten di questa classifica, c'è ancora da lavorare per arrivare ai livelli della sua collega Scarlett.

Dopo il successo di Avengers: Endgame, Scarlett Johansson riprenderà il ruolo di Black Widow nel film dedicato al suo personaggio che uscirà l'anno prossimo. Ricordiamo inoltre che la diva sarà tra gli ospiti di Venezia 2019 insieme a numerose star e personalità attese per la Mostra del Cinema. Insieme al collega Adam Driver, Scarlett Johansson presenterà Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, uno dei nostri film più attesi a Venezia 2019, incentrato sulle dinamiche di una crisi matrimoniale.