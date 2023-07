Attack on Titan, il nuovo trailer conferma l'uscita autunnale del gran finale

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 sta per arrivare, e ora ce lo ricorda anche un nuovissimo trailer: guardiamolo insieme.

No, non è uno scioglilingua: Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 è come è noto il prossimo appuntamento animato con il franchise de L'Attacco dei Giganti, che da noi è programmato per l'autunno grazie a Crunchyroll. Intanto, però, ecco il final trailer.

Il ritorno de L'Attacco dei Giganti

Sembra un'epopea senza fine quella di Attack on Titan sugli schermi, eppure eccola qui: la conclusione dell'anime sta per arrivare, e il nuovo trailer ci mostra ciò che ci aspetta.

"Il destino del mondo è in bilico ora che Eren ha scatenato il potere definitivo dei Giganti" si legge nella sinossi ufficiale di Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 2, come riporta anche IGN "Con un'ardente determinazione nell'eliminare tutti coloro che minacciano Eldia, condurrà un esercito inarrestabile di Giganti Colossali verso Marley. A cercare di fermare la sua letale missione sarà un variegato gruppo formato da suoi ex-compagni e nemici, ma la domanda è: possono davvero fermarlo?".

Attack on Titan, Hajime Isayama ammette: "Ci sono un sacco di cose della storia che cambierei adesso"

Ad accompagnare il nuovo trailer, arrivano anche due key visual.

Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 2 sarà disponibile in autunno su Crunchyroll.