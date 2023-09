L’attacco dei giganti: la splendida action figure di Levi in offerta su Amazon

I fan de L'attacco dei giganti non possono lasciarsi sfuggire una figure come questa; specialmente se la loro ammirazione va verso Levi Ackerman.

Amazon ha deciso di pensare anche ai fan de L'attacco dei giganti, mettendo in offerta una figure di Levi Ackerman. Sul sito potete attualmente trovarla a 31,50€, con uno sconto del 7% dal prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Nel dettaglio, stiamo parlando di una figure di Levi, dal mondo de L'attacco dei giganti, targata Banpresto e realizzata con un PVC di alta qualità. Misurando 16 x 15 x 16 cm, e con un peso di 198,45 grammi, questa statua presenta il personaggio in questione in piedi e pronto all'azione. La divisa militare e tutti gli accessori necessari per sconfiggere i giganti sono molto dettagliati, ricostruendo alla perfezione l'estetica che tutti i fan conoscono molto bene.

Perché Levi Ackerman è così amato dai fan de L'attacco dei giganti?

Riconosciuto come uno dei protagonisti principali de L'attacco dei giganti, Levi Ackerman ha saputo in brevissimo tempo conquistare il cuore di tutti i fan sia dell'anime che del manga creato da Hajime Isayama. Levi è noto per essere uno dei soldati più abili e potenti nell'universo narrativo in questione, le sue abilità nel combattimento con il dispositivo di manovra tridimensionale a gas, e le sue capacità contro i giganti, lo hanno reso una figura leggendaria all'interno delle Mura. Inoltre, è conosciuto per la sua personalità calma e fredda; è un uomo di poche parole, ma quando parla, lascia sempre e comunque il segno in qualche modo.

La sua dedizione alla protezione dell'umanità e il suo senso del dovere lo hanno reso un personaggio molto rispettato. A riprova di ciò troviamo un coraggio indomabile e una spirito di sacrificio unico e difficile da riscontrare altrove, più volte messo sul piatto attraverso scene epiche che hanno fatto la storia dell'anime/manga (come lo scontro con il Titano Bestia o il Titano Corazzato, a confermare la sua potenza disumana).

Se anche voi siete fan de L'attacco dei giganti e, nello specifico, di Levi Ackerman, non lasciatevi scappare la possibilità di collezionarlo in forma di figure.