Attack on Titan, ecco quando arriveranno i nuovi episodi: il primo teaser del Final Arc

Attack on Titan sta per tornare, ma ci sono delle novità su come sarà strutturato l'attesissimo Final Arc... Intanto, un primo teaser ne anticipa l'uscita.

I fan di Attack on Titan non vedono l'ora di scoprire come sarà animato l'arco narrativo conclusivo della serie tratta dal manga di Hajime Isayama, ma dovranno attendere un po' per vedere tutti gli episodi, stando agli ultimi annunci... Intanto, però, ecco il primo teaser del Final Arc.

Ci siamo quasi: gli ultimi episodi de L'attacco dei giganti stanno per arrivare, seppur con qualche postilla.

Come riporta anche il sito ufficiale di Crunchyroll, infatti, sembra che l'atteso Final Arc della serie sarà diviso in due cour, con la prima parte che in Giappone sarà trasmessa a partire dal 4 marzo, e la seconda che invece andrà in onda nella seconda metà del 2023.

Le ragioni di questa ulteriore divisione nella trasmissione della serie sembrerebbero ricondursi alla ingente mole di lavoro a cui è soggetto lo studio d'animazione incaricato, MAPPA, che ricordiamo subentrò a Wit Studio nella produzione dell'anime proprio in occasione della quarta stagione della serie.

La regia degli episodi in arrivo sarà affidata nuovamente a Yuichiro Hayashi (Attack on Titan, Dorohedoro).

L'Attacco dei Giganti 4, numeri record negli USA per la serie: più richiesta di WandaVision e The Mandalorian

Attendiamo di avere conferme riguardo la trasmissione italiana del Final Arc, che tuttavia, se si seguirà il modus operandi precedente, dovrebbe avvenire in simulcast sulla piattaforma streaming Crunchyroll.