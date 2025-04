Attack on Titan, ma l'anime è davvero finito? Il produttore: "Abbiamo ancora molto da mostrare"

Il produttore Tetsuya Kinoshita conferma: Attack on Titan, ovvero, L'Attacco dei Giganti non si ferma con l'ultimo episodio. In arrivo film, concerti, videogiochi e addirittura nuove storie inediteper espandere l'universo narrativo.

Attack on Titan oltre l'anime

Quando nel 2023 è andato in onda l'ultimo episodio di L'attacco dei giganti, il mondo dell'animazione ha trattenuto il fiato. Con un decennio alle spalle, battaglie epiche e dilemmi morali taglienti come lame, la serie si è imposta come una pietra miliare dell'animazione contemporanea. Ma come ha rivelato di recente il produttore Tetsuya Kinoshita in un'intervista riportata da animecorner.me, il viaggio non è affatto finito: "Abbiamo intenzione di continuare a realizzare film come Last Attack, concerti come questo e varie collaborazioni videoludiche in futuro". Le sue parole aprono uno squarcio su un futuro espanso e poliforme. Ssebbene il racconto principale abbia avuto una chiusura netta, l'idea di un ritorno in forma animata non è affatto esclusa: Kinoshita non chiude la porta a possibili spin-off, prequel o narrazioni parallele: l'universo di Attack on Titan è vasto, e ancora pieno di zone d'ombra da esplorare. Inoltre i giganti non vivranno solo sugli schermi, ma anche nei teatri, nei giochi e in altri formati.

I personaggi di L'attacco dei giganti

Il prossimo passo, infatti, non è un semplice sequel: i film in cantiere non saranno repliche della storia originale, ma nuovi capitoli capaci di approfondire personaggi secondari, svelare eventi rimasti nell'ombra o proporre linee temporali alternative. I concerti multimediali, già sperimentati con successo, si configurano come esperienze sensoriali totali: sinfonie dal vivo e visual d'impatto che fondono musica e immaginazione. L'intento dichiarato è mantenere vivo il legame emotivo con i fan, costruendo un ponte tra ciò che è stato e ciò che potrà essere.

Il progetto per Attack on Titan guarda anche al futuro digitale. Kinoshita ha confermato nuove collaborazioni videoludiche, cavalcando l'onda del successo globale di precedenti titoli e strizzando l'occhio a partnership come quella con Fortnite. L'universo immaginato da Hajime Isayama potrebbe presto diventare un terreno esplorabile anche in realtà virtuale, con missioni originali, personaggi giocabili e storie inedite pensate per il medium interattivo. Intanto, all'orizzonte si profilano collaborazioni crossmediali che includono anche brand di moda, trasformando la serie in un vero e proprio marchio culturale globale.