Attacco al Potere – Paris Has Fallen: stasera su Italia 1, trama ultimi episodi

Questa sera, lunedì 1 giugno alle 21:20, su Italia 1 vanno in onda gli episodi conclusivi di Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie action-thriller ambientata nello stesso universo della celebre saga cinematografica. Un finale ad alta tensione tra terrorismo, intrighi internazionali e una corsa contro il tempo che mette Parigi sull'orlo del collasso.

La serie evento: tra terrorismo e intrighi internazionali

Attacco al Potere - Paris Has Fallen porta lo spettatore nel cuore di un attacco terroristico che sconvolge la capitale francese. Tutto ha inizio durante un prestigioso ricevimento all'ambasciata britannica a Parigi, quando un commando guidato da Jacob Pearce, ex capitano della Legione Straniera, scatena il caos prendendo di mira il Ministro della Difesa francese. Da quel momento, la situazione degenera rapidamente, trasformando la città in un campo di battaglia invisibile.

Paris Has Fallen. Tewfik Jallab in una scena della serie.

Trama: Parigi sotto attacco e una minaccia su larga scala

L'attentato iniziale è solo il primo tassello di un piano molto più ampio e pericoloso. Dietro le azioni di Pearce si nasconde infatti una strategia eversiva capace di destabilizzare l'intero sistema politico e di sicurezza francese. Nel caos emerge anche il sospetto di una talpa nei servizi segreti, elemento che rende impossibile distinguere alleati e nemici.

A contrastare l'escalation nasce un'alleanza improvvisata ma fondamentale tra: Vincent Taleb, agente della sicurezza ed ex militare e Zara Taylor, operativa dell'MI6.I due si trovano costretti a collaborare, scoprendo presto che possono fidarsi solo l'uno dell'altra. La loro indagine li porta sempre più vicino a una verità scomoda che potrebbe cambiare il destino di Parigi.

Episodio 5: una pista decisiva

La task force scopre l'esistenza di Esin Sayyad, unica figlia superstite di Amina, la compagna di Pearce. La sua posizione potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere le prossime mosse del terrorista.

Episodio 6: la spia nei servizi segreti

Pearce viene catturato dalla task force, ma rifiuta di collaborare. Nel frattempo, Matis scopre una verità scioccante: Lucas è la talpa interna che ha fornito informazioni cruciali al terrorista.

Paris Has Fallen. Tewfik Jallab e Ritu Arya in una scena della serie.

Episodio 7: la verità su Simone e la bomba

Vincent e Zara riescono a collegare il legame tra Simone e Pearce, arrivando a individuare la posizione di una micidiale bomba all'uranio impoverito, capace di provocare una catastrofe senza precedenti.

Episodio 8: il piano finale per salvare Parigi

Nel gran finale, Vincent elabora un piano rischiosissimo per eludere la sicurezza e mettere in salvo la Presidente. Nel frattempo, Jacob Pearce attende la consegna di Julie, elemento chiave della sua vendetta finale.

Cast completo della serie