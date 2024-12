Attacco al Potere - Paris Has Fallen: perché è la serie perfetta per i fan della saga con Gerald Butler

Le feste si tingono di azione in streaming su Mediaset Infinity, ora che è disponibile tutta la prima stagione della serie spin-off del franchise cinematografico. Ecco perché non dovreste perderla.

Gli universi condivisi tra grande e piccolo schermo oramai vengono sfruttati per ogni saga cinematografica, anche per quelle da cui ce lo aspetteremmo meno. Uno degli esempi in questo caso è Attacco al Potere con protagonista Gerald Butler: action movie per eccellenza tutto cazzotti e colpi di scena, che sono adesso tra gli elementi cardine di Paris Has Fallen. Dopo Olympus Has Fallen, London Has Fallen e Angel Has Fallen, lo show mette al centro un nuovo incidente diplomatico che rischia di far scoppiare l'ennesima guerra mondiale.

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen: Gerard Butler durante una scena del film

Uno spin-off che vede l'attore coinvolto solo come produttore esecutivo e che serve a fare da ponte in attesa della nuova avventura sul grande schermo: vi diamo cinque motivi per vederla, solo se siete fan, ora che è interamente disponibile gratis ed in esclusiva su Mediaset Infinity.

Un protagonista che sa menare

Paris Has Fallen. Tewfik Jallab in una sequenza della serie.

Il testimone di Gerald Butler viene preso da Tewfik Jallab, che è Vincent Taleb a capo della scorta di un importante politico e che si ritroverà ad essere l'eroe per caso di questa nuova corsa contro il tempo. Inoltre all'interno dell'MI-6 ci potrebbe essere una talpa e questo coinvolgerà anche i due protagonisti.

Attacco al potere - Paris Has Fallen: a tutta adrenalina

Una scena del serial

Nella serie su Mediaset Infinity non si centellina sull'azione anzi si preme sull'acceleratore. La saga cinematografica non si guardava certo per un grande approfondimento dei personaggi, bensì per sussultare sulla sedia all'ennesimo plot twist e alla nuova incredibile coreografia pensata dagli stunt. Nello spin-off il merito va alla regia dinamica di Oded Ruskin (Nettare degli dèi, False Flag, No Man's Land) e Hans Herbots (Riviera) e alla sceneggiatura concisa di Howard Overman (Misfits).

Tu la conosci Lila?

Paris Has Fallen. Tewfik Jallab e Ritu Arya in una scena della serie.

I fan delle ultime stagioni di The Umbrella Academy e del personaggio sopra le righe di Lila Pitts, potranno ritrovare la sua interprete Ritu Arya in un ruolo altrettanto folle: Zara Taylor, la dipendente delle risorse umane che forse ha molti più assi nella propria manica di quanti voglia dare a vedere.

Attacco terroristico

Una sequenza d'azione

Suspense ed intrighi internazionali, thriller politico e action si intrecciano anche in questo capitolo televisivo del franchise. Tutto inizia da un tentato attacco contro il Ministro della Difesa francese durante un evento all'ambasciata britannica a Parigi. A guidare il gruppo di sicari è l'ex capitano della Légion Étrangère, Jacob Pearce (Sean Harris), un uomo con un conto in sospeso con la politica occidentale, che ha come obiettivo la vendetta che coinvolge tutti coloro che lo hanno tradito.

Chi è la talpa nella serie action?

Il protagonista in un'immagine dello spin-off

Spy story spesso fa rima con cospirazione e Attacco al Potere - Paris Has Fallen non fa eccezione. Proprio coloro che dovrebbero guidare il Paese - in questo caso la Francia - sono quelli di cui non è bene fidarsi. I ricchi e potenti capi di Stato che mentono per il proprio tornaconto personale e sono sempre pronti a mandare chiunque alla tortura e al macello per disfarsene in modo ufficialmente pulito.