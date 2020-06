Attacco al potere 4: Gerard Butler conferma che si sta sviluppando un nuovo film

L'attore Gerard Butler, in una nuova intervista, ha confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise Attacco al potere.

Gerard Butler ha rivelato che si sta sviluppando Attacco al potere 4, un nuovo film dei film dedicati a Mike Banning, l'ex militare che lavora per i Servizi Segreti.

La star ha rilasciato una nuova intervista a Entertainment Weekly in cui spiega che in collaborazione con il regista Ric Roman si sta pensando al prossimo capitolo del franchise action.

L'attore ha infatti dichiarato: "Sì, penso che vedrete un altro film". Gerard Butler ha quindi aggiunto: "Stiamo lavorando a un'idea realmente fantastica al momento, di cui non possiamo dire nulla".

La star ha inoltre spiegato perché pensa sia una buona idea ritornare sul set: "Penso che con tutto quello che sta accadendo nel mondo, abbiamo bisogno di lui. Deve tornare".

I primi tre capitoli della storia di Mike Banning nel franchise di Attacco al potere hanno incassato rispettivamente 170, oltre 200 e 147 milioni, venendo tutti prodotti con un budget inferiore ai 100 milioni. Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, inoltre, è stato girato limitandosi a 40 milioni di dollari, rendendo quindi il progetto piuttosto redditizio per i produttori. Il lungometraggio mostrava Banning alle prese con l'accusa di aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti, ottenere la promozione a direttore dei Servizi Segreti e riallacciare i rapporti con il padre, interpretato da Nick Nolte.