Atomica Bionda 2: il sequel in fase di sviluppo per Netflix?

Atomica Bionda 2, il sequel dell'action movie con star Charlize Theron, sembra sia attualmente in fase di sviluppo per Netflix, anche se l'indiscrezione non è stata ancora confermata dai produttori.

Il lungometraggio del 2017 si basava sulla graphic novel intitolata The Coldest City. In Atomica bionda il premio Oscar Charlize Theron aveva la parte della spia Lorraine Broughton e la storia, almeno secondo quanto riporta Discussing Film, dovrebbe avere un secondo capitolo.

Nel team della produzione dovrebbero esserci Kelly McCormack e Beth Kono tramite la Denver and Delilah Productions.

Charlize Theron dovrebbe tornare nella doppia veste di produttrice e protagonista e, almeno per ora, non si accenna ai nomi del possibile regista e dello sceneggiatore che si occuperà dello script, anche se i fan sperano in un ritorno di David Leitch.

Il filmmaker aveva dichiarato a Slashfilm: "Penso si stia ancora parlando di un sequel. Un servizio di streaming ci sta lavorando, non so tutti i dettagli. Mi avevano ingaggiato per quel film, ma Kelly McCormack - mia moglie e partner nel campo della produzione - sarà coinvolta, lo sarò anche io come produttore. Vedremo".

Atomica Bionda ha incassato ai box office di tutto il mondo 100 milioni di dollari, a fronte di un budget di 30 milioni.