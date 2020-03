Atomica Bionda, Charlize Theron: "Quella scena di sesso con Sofia Boutella"

Il premio Oscar Charlize Theron negli ultimi anni ha partecipato al film Atomica Bionda, caratterizzato da una scena di sesso saffico e pieno di azione. Il film, tratto da un graphic novel, è stato diretto nel 2017 da David Leitch, al suo primo film in solitaria dietro la macchina da presa, dopo aver co-diretto John Wick.

Nel film il personaggio di Charlize Theron, la spia Lorraine Broughton, si avventura in un'avventura bollente tra le lenzuola con Delphine Lasalle, interpretata daSofia Boutella. Nonostante non sia la prima scena hot girata in carriera dall'attrice, si tratta di un momento del film che il pubblico ha particolarmente apprezzato, soprattutto per l'avvenenza delle due protagoniste.

Atomica Bionda: Charlize Theron e Sofia Boutella in una scena del film

Charlize Theron aveva ricordato la facilità con la quale ha affrontato la sequenza con Sofia Boutella, non soffermandosi sul genere sessuale con il quale affrontare questo tipo di scene:"Non so se sia a causa del genere ma penso che con Sofia sia stato davvero facile solo perché entrambe siamo ballerine. Devi coreografarle un po' quelle scene, altrimenti diventano semplicemente sciocche. C'è un aspetto tecnico in esse. Con lei è stato davvero facile solo perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Siamo ballerine. Abbiamo girato quella scena credo in 45 minuti, è stato davvero veloce. Con i ragazzi, tendono a non essere ballerini, quindi ci vuole un po' più di lavoro" ha dichiarato Theron, confessando di apprezzare sia le scene d'amore con le donne e sia quelle con gli uomini.

In Atomica Bionda, Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton, un'agente sotto copertura che lavora con l'MI6 durante la Guerra Fredda. Alla fine viene coinvolta con Sofia Boutella, che interpreta una spia francese, in una sequenza hot:"Sofia è stata semplicemente fantastica, è stata l'unica attrice che abbiamo visto; è arrivata, è uscita con me e il regista, e c'era qualcosa in lei di così sinceramente innocente e incredibilmente forte, che era davvero perfetta per il film".

Nel cast di Atomica Bionda anche James McAvoy e John Goodman.