Atomica Bionda 2: Charlize Theron conferma che il sequel è in fase di sviluppo

Charlize Theron ha confermato che Atomica Bionda 2 è in fase di sviluppo per Netflix e si sta lavorando per continuare la storia.

Atomica Bionda 2, il sequel dell'action movie con Charlize Theron, è ancora in fase di sviluppo per Netflix. L'attrice ha confermato che il progetto sarà prodotto per la piattaforma di streaming, dove ha debuttato proprio poche ore fa The Old Guard.

Il lavoro sembra inoltre iniziato e i fan potrebbero quindi presto avere degli aggiornamenti sul possibile inizio della produzione.

L'attrice Charlize Theron, intervistata da Total Film, ha dichiarato: "Abbiamo proposto Atomica bionda 2 e Scott Stuber, a capo dei film originali di Neflix, era realmente interessato al progetto. Ne abbiamo parlato a lungo e stiamo attualmente scrivendolo".

La star ha sottolineato: "Quel personaggio era stato ideato in un modo in cui non ha rivelato davvero molto di lei. Quindi penso che ci sia molto potenziale. Il livello è piuttosto alto e ne siamo eccitati".

Il lungometraggio del 2017 si basava sulla graphic novel intitolata The Coldest City. In Atomica bionda il premio Oscar Charlize Theron aveva la parte della spia Lorraine Broughton. Nel team della produzione dovrebbero esserci Kelly McCormack e Beth Kono tramite la Denver and Delilah Productions.

Charlize non ha nemmeno escluso che venga realizzato un sequel di The Old Guard, il film diretto da Gina Prince-Bythewood: "Ne abbiamo parlato come se fosse una possibilità ed è decisamente qualcosa che ci entusiasma".