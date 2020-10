Atomica bionda con Charlize Theron: su Netflix in streaming da oggi

Atomica bionda arriva sugli schermi di tutti gli utenti Netflix in streaming da oggi 13 ottobre: disponibile l'adattamento cinematografico con Charlize Theron, della graphic novel The Coldest City.

Atomica bionda arriva su Netflix in streaming a partire da oggi, 13 ottobre. Il film è l'adattamento per il grande schermo della graphic novel The Coldest City scritta da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart con Charlize Theron nei panni della sexy eroina action.

Atomic Blonde: una foto della protagonista Charlize Theron

Il lungometraggio è ambientato nel 1989, alla vigila della caduta del Muro di Berlino e delle conseguenze politiche che questo evento epocale ha portato. Lorraine Broughton, un'abile spia dell'M16, viene chiamata in servizio quando un suo collega che lavora sotto copertura viene ucciso. La spia, affiancata dal direttore della sede di Berlino David Percival, dovrà localizzare una lista che l'agente stava per diffondere all'Ovest, per evitare che lei e i suoi colleghi vengano coinvolti nella diffusione d'informazioni top secret.

Protagonisti del film diretto da David Leitch sono Charlize Theron nei panni della spia Lorraine Broughton e James McAvoy che interpreta David Percival. Completano il cast Toby Jones, Sofia Boutella, John Goodman, Eddie Marsan, Sam Hargrave, James Faulkner e Roland Møller. La sceneggiatura è firmata da Kurt Johnstad.

Il film è stato distribuito nel luglio del 2017 negli Stati Uniti e ad agosto dello stesso anno nel nostro paese. Circa un anno dopo, nel corso di un'intervista, la protagonista Charlize Theron ha parlato di un possibile sequel confermato poco dopo anche dallo sceneggiatore Kurt Johnstad.

Nel luglio di quest'anno Charlize Theron, intervistata da Total Film, ha dichiarato: "Abbiamo proposto Atomica bionda 2 e Scott Stuber, a capo dei film originali di Neflix, era realmente interessato al progetto. Ne abbiamo parlato a lungo e lo stiamo scrivendo - aggiungendo - quel personaggio era stato ideato in un modo in cui non ha rivelato davvero molto di lei. Quindi penso che ci sia molto potenziale. Il livello è piuttosto alto e ne siamo eccitati".