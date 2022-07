Asteroid City: nuovi dettagli sulla trama e sul cast del film di Wes Anderson

Focus Features collaborerà nuovamente con Wes Anderson in occasione di Asteroid City, di cui sono stati svelati nuovi dettagli.

Lo studio aveva già collaborato con il filmmaker in occasione di Moonrise Kingdom.

Wes Anderson sarà il regista e sceneggiatore di Asteroid City, progetto di cui sarà anche il produttore in collaborazione con Steven Rales e Jeremy Dawson.

Il progetto viene descritto come una meditazione poetica sul significato della vita. Al centro della trama c'è una città americana situata vicino al deserto nel 1955 e la sua convention Junior Stargazer, che fa arrivare studenti e genitori provenienti da tutte le parti degli Stati Uniti per una gara scolastica, dando vita a situazioni divertenti, drammatiche, a romanticismo e a tanto altro.

Nel cast ci sono Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum, Rita Wilson.

Peter Kujawski, a capo di Focus Features, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente elettrizzati nell'essere la casa globale per Asteroid City, collaborando nuovamente con Wes e i suoi partner nella produzione. Wes è un talento generazionale i cui film deliziano gli spettatori in tutto il mondo e siamo certi che la combinazione di questa storia incredibilmente emotiva e questa visione insieme al gruppo di così grande talento di attori che ha riunito farà raggiungere ad Asteroid City lo stesso risultato".